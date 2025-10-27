Luego del valioso empate sin goles ante Venezuela en la primera jornada, este martes 28 de octubre, La Roja femenina disputará su partido por la segunda fecha de la Liga de Naciones.

En esta ocasión, el rival del equipo de Luis Mena será su par de Bolivia, equipo que en la primera fecha se inclinó por 4 a 0 ante Ecuador.

Esta vez, la Selección Chilena femenina comandada por la gran portera Chrstiane Endler, recibirá a las altiplánicas en El Teniente de Rancagua, por lo que cuenta con grandes chances de sumar sus primeros tres puntos en este nuevo certamen que otorgará cupos al Mundial de 2027 a jugarse en Brasil.

Liga de Naciones femenina Chile vs. Bolivia: fecha y horario

El partido de La Roja vs. Bolivia por la Liga de Naciones femenina se jugará este martes 28 de octubre desde las 18:00 horas en El Teniente de Rancagua.

¿Qué canal transmite a Chile vs. Bolivia por la Liga de Naciones femenina?

El partido de la Selección Chilena femenina contra su par de Bolivia por la segunda fecha de la Liga de Naciones será transmitido por las pantallas de Chilevisión por TV abierta y también a través de los siguientes canales según tú región y/o cableoperador:

Chilevisión

Abierto

11 (Santiago)

TDT

11.1 (Santiago)

9.1 (Arica)

4.1 (Iquique)

11.1 (Pozo Almonte)

2.1 (Calama)

7.1 (Antofagasta)

2.1 (Copiapó)

13.1 (Huasco)

5.1 (Vallenar)

2.1 (La Serena-Coquimbo)

8.1 (Ovalle)

2.1 (Quillota-La Calera)

10.1 (Valparaíso)

10.1 (Rancagua)

5.1 (Pichilemu)

4.1 (Cauquenes)

5.1 (Constitución)

11.1 (Chillán)

7.1 (Concepción)

5.1 (Lebu)

2.1 (Angol)

11.1 (Temuco)

2.1 (Villarrica-Pucón)

10.1 (Valdivia)

7.1 (Osorno)

10.1 (Puerto Montt)

7.1 (Punta Arenas)

Cable

VTR: 21(Santiago)/711

DirecTV: 151/1151

Movistar: 121/811

Claro: 55/555

Zapping: 21

TuVes HD: 57

Entel: 66

Mundo: 15/515

GTD/Telsur: 21/27

¿Dónde ver a La Roja vs. Bolivia 100% GRATIS EN VIVO por Streaming?

El encuentro entre el ‘Equipo de Todos’ y las altiplánicas será transmitido gratuitamente a través de la web de Chilevisión, así como también a través de su canal oficial de YouTube.