Luego del valioso empate sin goles ante Venezuela en la primera jornada, este martes 28 de octubre, La Roja femenina disputará su partido por la segunda fecha de la Liga de Naciones.
En esta ocasión, el rival del equipo de Luis Mena será su par de Bolivia, equipo que en la primera fecha se inclinó por 4 a 0 ante Ecuador.
Esta vez, la Selección Chilena femenina comandada por la gran portera Chrstiane Endler, recibirá a las altiplánicas en El Teniente de Rancagua, por lo que cuenta con grandes chances de sumar sus primeros tres puntos en este nuevo certamen que otorgará cupos al Mundial de 2027 a jugarse en Brasil.
Liga de Naciones femenina Chile vs. Bolivia: fecha y horario
El partido de La Roja vs. Bolivia por la Liga de Naciones femenina se jugará este martes 28 de octubre desde las 18:00 horas en El Teniente de Rancagua.
¿Qué canal transmite a Chile vs. Bolivia por la Liga de Naciones femenina?
El partido de la Selección Chilena femenina contra su par de Bolivia por la segunda fecha de la Liga de Naciones será transmitido por las pantallas de Chilevisión por TV abierta y también a través de los siguientes canales según tú región y/o cableoperador:
Chilevisión
Abierto
- 11 (Santiago)
TDT
- 11.1 (Santiago)
- 9.1 (Arica)
- 4.1 (Iquique)
- 11.1 (Pozo Almonte)
- 2.1 (Calama)
- 7.1 (Antofagasta)
- 2.1 (Copiapó)
- 13.1 (Huasco)
- 5.1 (Vallenar)
- 2.1 (La Serena-Coquimbo)
- 8.1 (Ovalle)
- 2.1 (Quillota-La Calera)
- 10.1 (Valparaíso)
- 10.1 (Rancagua)
- 5.1 (Pichilemu)
- 4.1 (Cauquenes)
- 5.1 (Constitución)
- 11.1 (Chillán)
- 7.1 (Concepción)
- 5.1 (Lebu)
- 2.1 (Angol)
- 11.1 (Temuco)
- 2.1 (Villarrica-Pucón)
- 10.1 (Valdivia)
- 7.1 (Osorno)
- 10.1 (Puerto Montt)
- 7.1 (Punta Arenas)
Cable
- VTR: 21(Santiago)/711
- DirecTV: 151/1151
- Movistar: 121/811
- Claro: 55/555
- Zapping: 21
- TuVes HD: 57
- Entel: 66
- Mundo: 15/515
- GTD/Telsur: 21/27
¿Dónde ver a La Roja vs. Bolivia 100% GRATIS EN VIVO por Streaming?
El encuentro entre el ‘Equipo de Todos’ y las altiplánicas será transmitido gratuitamente a través de la web de Chilevisión, así como también a través de su canal oficial de YouTube.