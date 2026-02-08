Sevilla rescató un punto agónico en el Ramón Sánchez Pizjuán tras igualar 1 a 1 ante Girona, en un partido que parecía perdido hasta los minutos finales. El conjunto andaluz logró empatar en el último suspiro y evitó una nueva caída en casa, en un duelo marcado por la reacción tardía y la tensión hasta el cierre.

El encuentro comenzó cuesta arriba para los locales. Apenas a los 2 minutos, Lemar aprovechó una desatención defensiva y puso en ventaja al Girona, que desde ese momento manejó el resultado con orden y paciencia. El cuadro catalán sostuvo la mínima diferencia durante prácticamente todo el partido, resistiendo los intentos del Sevilla.

Sevilla lo empata en la agonía ante el Girona y rescata un valioso punto de local (Foto: Getty)

En el elenco hispalense fue titular Gabriel Suazo, quien volvió a aparecer desde el arranque y cumplió una labor sólida por la banda, aportando despliegue y salida en un equipo que sufrió para generar profundidad. El chileno fue parte del bloque que intentó empujar al Sevilla en la segunda mitad, cuando la urgencia comenzó a hacerse sentir.

Alexis Sánchez, en tanto, ingresó desde el banco en el minuto 80, buscando darle un nuevo aire al ataque local en el tramo decisivo. El delantero chileno participó en los minutos finales, cuando el Sevilla se volcó con todo en busca del empate, presionando alto y acumulando gente en campo rival.

La insistencia tuvo premio sobre la hora. En tiempo añadido, Kike Salas apareció en el área para marcar el 1 a 1 definitivo, desatando el alivio en el Sánchez Pizjuán y evitando una derrota que habría complicado aún más el panorama sevillista en la tabla de posiciones.

Con este resultado, Sevilla suma 25 puntos y se mantiene en la parte baja de la clasificación, pero logra respirar al cortar una racha negativa. Girona, por su parte, alcanza las 26 unidades y se ubica en la zona media. Un empate que deja sensaciones opuestas, pero que para los locales vale como un pequeño respiro en un momento delicado.

Así queda la tabla de la Liga de España

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 Barcelona 58 23 63:23 40 19 1 3 2 Real Madrid 54 22 47:18 29 17 3 2 3 Atlético 45 22 38:17 21 13 6 3 4 Villarreal 42 21 39:23 16 13 3 5 5 Betis 35 22 36:28 8 9 8 5 6 Espanyol 34 22 26:27 -1 10 4 8 7 Celta 33 23 30:25 5 8 9 6 8 Real Sociedad 31 23 33:31 2 8 7 8 9 Osasuna 29 23 28:28 0 8 5 10 10 Athletic 28 23 24:33 -9 8 4 11 11 Getafe 26 23 18:27 -9 7 5 11 12 Girona 26 23 22:37 -15 6 8 9 13 Sevilla 25 23 30:38 -8 7 4 12 14 Alavés 25 23 20:29 -9 7 4 12 15 Elche CF 24 23 31:35 -4 5 9 9 16 Mallorca 24 23 28:37 -9 6 6 11 17 Valencia 23 22 23:35 -12 5 8 9 18 Rayo 22 22 18:30 -12 5 7 10 19 Levante UD 18 22 26:37 -11 4 6 12 20 Real Oviedo 16 22 12:34 -22 3 7 12

