Este viernes inició la fecha 30 del Championship donde hubo participación de un chileno. Se trata del delantero Ben Brereton Díaz, quien brilló en la goleada por 5-0 del Derby County en su visita al Bristol City.

El seleccionado nacional fue genio y figura, convirtiendo un golazo a los 16 minutos del primer tiempo con un tiro cruzado para el 2-0 parcial de los Carneros.

Luego, a los 39′ el atacante dio una espectacular asistencia para el tercer gol de su escuadra que convirtió Bobby Clark, devolviéndole la asistencia de la jugada anterior.

Brereton fue titular y jugó hasta los 78 minutos, siendo quien recibió las mejores calificaciones de su equipo este duelo en el Ashton Gate Stadium.

Con la actuación de esta jornada, el británico-chileno llegó a su cuarta conquista de esta temporada y la tercera asistencia.

Mientras que Derby County escaló a la sexta posición de la segunda división inglesa con 45 puntos, metiéndose en zona de playoffs por el ascenso a la Premier League.

Mira los VIDEOS a continuación:

En síntesis