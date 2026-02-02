Ben Brereton aportó con un gol y una asistencia en la victoria del Derby County por 5-0 sobre el Bristol City. Por otro lado el portero nacional, Lawrence Vigouroux se llenó de aplausos tras su actuación en el triunfo por 2-0 del Swansea City contra el Watford FC, ambos partidos válidos por la fecha 30 de la Championship.

Tras sus actuaciones en estos partidos, ambos aparecieron en el equipo de la semana de la Segunda División Inglesa. Dando mucho que hablar en el continente europeo.

Con estos resultados, el conjunto de Ben alcanzó la séptima posición llegando a los 45 puntos y solo a dos de instalarse en los playoffs. Por el lado del portero formado en el Tottenham, en el decimoquinto lugar con 39 tantos.

Desde su llegada al Derby County, el delantero chileno ha jugado un total de 26 encuentros en donde ha logrado marcar 4 goles y entregar 3 asistencias.

Mientras que el guardavallas nacional desde su llegada en 2024, ha disputado un total de 78 encuentros en los que ha recibido 95 anotaciones y ha dejado 22 arcos en cero.

Brereton y Vigouroux en el equipo de la semana de la Championship

A falta de 16 fechas para que finalice el torneo y se de comienzo a los playoffs del ascenso, ambos equipos luchan codo a codo para soñar con subir a la Premier League.

¿Qué viene para ambos en Championship?

El equipo de Brereton recibirá al conjunto de su compatriota, Marcelino Núñez, el Ipswich Town el próximo sábado 7 de febrero a las 9:30 AM. Mientras que por el lado de Vigouroux, deberá recibir al Sheffield Wednesday el domingo 8 de febrero a las 9:00 AM.

