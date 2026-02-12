El delantero nacional, Gonzalo Tapia vive en este 2026 lo que es su segunda temporada en el extranjero, en donde el ex Universidad Católica hoy defiende la camiseta de Sao Paulo en el fútbol brasileño.

En las últimas horas, el seleccionado nacional hizo noticia en Brasil, dentro de lo que fue el triunfo de su equipo por 2-0 ante Gremio en una nueva fecha del Brasileirao.

Dentro de este triunfo, Tapia protagonizó un insólito momento con lo que fue un increíble fallo dentro de este partido, en la que el atacante nacional tuvo todo para marcar un gol, pero lo malogró de forma increíble.

Esta situación claramente se volvió rápidamente como viral dentro de las redes, en la que para la fortuna de Tapia, este fallo no terminó siendo decisivo, ya que el Sao Paulo venció por 2-0 a su rival y llegó a la cima del fútbol brasileño en estas tres primeras fechas.

VIDEO: REVISA EL INSÓLITO FALLO DE TAPIA EN BRASIL