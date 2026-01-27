Gonzalo Tapia está viviendo los mejores momentos de su carrera hasta el momento en Sao Paulo. El ex Universidad Católica ha mejorado increíblemente su nivel desde su salida de River Plate.

Su mejora futbolística ha llevado al jugador a ser sondeado desde el extranjero para un posible traspaso. Según informa el medio partidario del club Somos Sao Paulinos, el seleccionado nacional es seguido específicamente por clubes de la Premier League, Bundesliga, Serie A y la Belgian Pro League.

El delantero chileno tuvo un mal paso por el conjunto millonario, en donde las críticas no paraban de llover. A pesar de no haber sumado muchos minutos, el técnico Marcelo Gallardo tomó la decisión de mandarlo a préstamo.

Esta decisión, fue lo mejor que le pudo haber pasado a Tapia en su carrera, principalmente por la amplia suma de minutos que ha obtenido en el Brasileirao.

El principal responsable en el alza de su rendimiento, fue el técnico del tricolor Hernán Crespo, quien le brindó la confianza desde el inicio, y que desde su llegada declaró el potencial que visualizaba en Gonzalo.

Gonzalo Tapia vive un buen momento en Brasil

El campeón con la UC podría vivir su primera experiencia en Europa, tras sus pasos por River Plate y actualmente en Sao Paulo, por lo que podría significar el mayor salto de su carrera hasta el momento.

¿Cuáles son los números de Gonzalo Tapia en Sao Paulo?

Desde su llegada en julio de 2025, el artillero de 23 años ha disputado 26 encuentros con la camiseta tricolor. En estos partidos ha logrado anotar 6 goles, en los que 3 destacan de gran manera al haber sido en clásicos de Brasil. Donde 2 fueron contra Corinthians y uno versus Palmeiras.

En síntesis