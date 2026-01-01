Universidad Católica tiene motivos de sobra para frotarse las manos luego de confirmarse la compra definitiva de Gonzalo Tapia por parte de São Paulo. El buen rendimiento que mostró el delantero chileno durante el último semestre en el fútbol brasileño convenció al club paulista, que decidió asegurar su continuidad de manera anticipada, generando un importante ingreso para los ‘Cruzados’.

La institución brasileña informó oficialmente que ejerció la opción de compra incluida en el contrato de préstamo, adquiriendo el 60% de los derechos económicos del extremo de 23 años. De esta manera, Tapia firmó un nuevo vínculo con São Paulo que se extenderá hasta la temporada 2029, pese a que el acuerdo inicial contemplaba su cesión hasta mediados de 2026.

Gonzalo Tapia seguirá en Sao Paulo hasta 2029 y la UC recibe un importante monto por su carta (Foto: @SaoPauloFC)

La operación se cerró en una cifra cercana a los 2,2 millones de dólares, monto que impacta directamente en las arcas de Universidad Católica. Esto, debido a que el club chileno conservaba un 20% de la carta del futbolista, porcentaje que ahora se traduce en una suma relevante de dinero.

¿Cuánta plata llega a la UC por el traspaso de Gonzalo Tapia?

Gracias a este acuerdo, los de ‘La Franja’ recibirán cerca de medio millón de dólares, es decir, una cifra superior a los 450 millones de pesos chilenos. Un ingreso que llega en un momento clave para la planificación deportiva y financiera del club de cara a la próxima temporada.

En San Carlos de Apoquindo valoran positivamente la operación, ya que se trata de recursos frescos que podrán ser destinados tanto al armado del plantel como a enfrentar los desafíos internacionales que se avecinan. Además, la venta reafirma la estrategia de potenciar y proyectar futbolistas formados en casa hacia mercados más competitivos.

Desde lo deportivo, la consolidación de Gonzalo Tapia en Brasil también representa un respaldo al trabajo formativo de la UC. El atacante continuará su desarrollo en uno de los clubes más grandes del continente, lo que podría abrir la puerta a futuras transferencias aún más beneficiosas.

Así, mientras Tapia se enfoca en el inicio de la temporada 2026 con São Paulo, en Universidad Católica celebran una operación redonda mientras se arman con todo para volver a competir este año en Copa Libertadores.

DATOS CLAVE

São Paulo concretó la compra definitiva de Gonzalo Tapia con un contrato hasta 2029.

El club brasileño pagó 2,2 millones de dólares por el 60% de los derechos del extremo.