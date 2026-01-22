El ex entrenador de la Selección Chilena y Universidad de Chile, Jorge Sampaoli ha hecho noticias en los últimos días en nuestro país y todo esto tras lo que es el interés de su equipo, el Atlético Mineiro, en querer contar con el crack azul, Lucas Assadi en este 2026.

El ‘Casildense’ expresó a viva voz el deseo de poder contar con Assadi en el conjunto ‘Galo’, situación que sin duda genera mucha expectación en el ‘Romántico Viajero’, en la que no quieren ver partir a su gran figura.

Mientras el caso de Assadi se sigue desarrollando, el estratega argentino hizo nuevamente noticia en las últimas horas tras un polémico acto en el fútbol brasileño, en la que casi se va a las manos en el clásico entre América Mineiro y Atlético Mineiro, que terminó igualado a un tanto en el torneo Mineirao.

Cuando finalizó la primera mitad entre ambos equipos, el ex DT de La Roja y de la U se encaró con el entrenador del conjunto rival, Alberto Valentim, con quien se palabreó con todo y estuvieron muy cerca de elevar el nivel de su discusión en el campo de juego.

El gesto del DT rival que irritó a Sampaoli | Foto: Captura

Mientras los jugadores de ambos equipos buscaban separar a ambos protagonistas, el DT de América Mineiro encendió aún más la llama de Sampaoli, cuando en su palabreo, se burló del campeón de América con Chile y campeón de la Copa Sudamericana con la U, por su estatura.

Esto provocó aún más a Jorge Sampaoli, quien se quería confrontar al entrenador rival, pero parte del staff del Atlético Mineiro lo tuvo que acompañar a camarines para poder calmarlo ante esta situación.

VIDEO: REVISA EL MOMENTO DE FURIA DE JORGE SAMPAOLI EN BRASIL