Universidad de Chile sigue en vilo por el caso Lucas Assadi. A pesar de que en primera instancia se habló de que Atlético Mineiro se bajó de la lucha por su pase, el conjunto azul recibió una importante advertencia.

¿De parte de quién? De nada más ni nada menos que de Jorge Sampaoli. El entrenador del elenco brasileño fue consultado sobre el crack de 22 años en conferencia de prensa y no escondió su interés.

El campeón de la Copa Sudamericana 2011 reconoció que la posibilidad de contratar al seleccionado chileno está vigente. No quiere bajar los brazos por la promesa estudiantil.

“Es un jugador que deseamos, elegimos y monitoreamos y que estamos intentando ver si hay posibilidad de traerlo o no“, comenzó señalando el director técnico.

En dicha línea sobre el oriundo de Puente Alto, cerró asegurando: “El mercado está abierto y siempre estamos esperando, lo más importante es que estamos trayendo soluciones para el equipo”.

La continuidad de Lucas Assadi en Universidad de Chile es una incógnita. (Imagen: Photosport)

El misterio de Lucas Assadi en Universidad de Chile

Cabe consignar que durante los últimos días, trascendió que el futbolista en cuestión también está en la mira de Cruzeiro: es el clásico rival de Atlético Mineiro.

Sin embargo, aún no se reporta ninguna oferta formal por su carta. Lo que está claro es que Universidad de Chile pide cinco millones de dólares por él: la cúpula laica no se bajará de dicha pretensión.

