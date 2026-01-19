Universidad de Chile sigue en vilo por el caso Lucas Assadi. A pesar de que en primera instancia se habló de que Atlético Mineiro se bajó de la lucha por su pase, el conjunto azul recibió una importante advertencia.
¿De parte de quién? De nada más ni nada menos que de Jorge Sampaoli. El entrenador del elenco brasileño fue consultado sobre el crack de 22 años en conferencia de prensa y no escondió su interés.
El campeón de la Copa Sudamericana 2011 reconoció que la posibilidad de contratar al seleccionado chileno está vigente. No quiere bajar los brazos por la promesa estudiantil.
“Es un jugador que deseamos, elegimos y monitoreamos y que estamos intentando ver si hay posibilidad de traerlo o no“, comenzó señalando el director técnico.
En dicha línea sobre el oriundo de Puente Alto, cerró asegurando: “El mercado está abierto y siempre estamos esperando, lo más importante es que estamos trayendo soluciones para el equipo”.
El misterio de Lucas Assadi en Universidad de Chile
Cabe consignar que durante los últimos días, trascendió que el futbolista en cuestión también está en la mira de Cruzeiro: es el clásico rival de Atlético Mineiro.
Sin embargo, aún no se reporta ninguna oferta formal por su carta. Lo que está claro es que Universidad de Chile pide cinco millones de dólares por él: la cúpula laica no se bajará de dicha pretensión.
En resumen:
- Deseo explícito: “Es un jugador que deseamos, elegimos y monitoreamos”, afirmó Sampaoli, validando que el jugador cuenta con su total aprobación técnica.
- Negociación abierta: El estratega reconoció que están en la fase de evaluar la factibilidad económica de la operación: “Estamos intentando ver si hay posibilidad de traerlo o no”.
- Búsqueda de soluciones: Para el DT, la llegada del puentealtino no es una apuesta a futuro, sino una necesidad inmediata para potenciar el funcionamiento de su equipo.