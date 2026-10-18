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VIDEO: La jugada magistral de Alexis Sánchez para el empate crucial del CF Montréal en la MLS

El Niño Maravilla fue titular en el empate 1-1 del CF Montréal en su visita a Seattle Sounders por la MLS.

Alexis Sánchez repartió clase en el empate del CF Montréal. (Foto: Steph Chambers/Getty Images)
© Getty ImagesAlexis Sánchez repartió clase en el empate del CF Montréal. (Foto: Steph Chambers/Getty Images)

El sábado por la noche el CF Montréal de Alexis Sánchez sacó un punto de su visita al Seattle Sounders por la Major League Soccer (MLS), donde empataron 1-1 con el delantero chileno como titular y siendo clave.

El Niño Maravilla dejó a todo el Lumen Field impactado con una jugada magistral que realizó a los 13 minutos, cuando metió un pase mágico de derecha para asistir a Noah Streit y dejarlo de frente al arco rival.

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Pero el puntero suizo se enredó y terminó entregando el balón al ucraniano Gennadiy Synchuk, quien abrió el marcador con un tiro rasante de zurda.

El tocopillano jugó todo el partido y recibió una tarjeta amarilla en los 33 minutos.

El gol del empate para el cuadro local fue obra del volante estadounidense Sebastián Gómez (66′).

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Con este resultado, el Montréal sigue último en la Conferencia Este de la MLS con 25 puntos, cinco unidades por debaje del equipo que le sigue: Atlanta United.

Por ahora, el elenco canadiense está a 11 puntos de la zona de repechaje para los playoffs, cuando por delante solo le quedan cuatro compromisos (12 puntos en juego).

Mira el VIDEO a continuación:

¿Cuándo vuelve a jugar el CF Montréal?

El próximo partido del CF Montréal será la final del Campeonato Canadiense, donde enfrentará al Forge FC el miércoles 21 de octubre a las 20:00 horas de Chile en el Stade Saputo. En esta definición Alexis Sánchez podría conseguir su primer título en el fútbol norteamericano.

Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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