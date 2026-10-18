El Niño Maravilla fue titular en el empate 1-1 del CF Montréal en su visita a Seattle Sounders por la MLS.

El sábado por la noche el CF Montréal de Alexis Sánchez sacó un punto de su visita al Seattle Sounders por la Major League Soccer (MLS), donde empataron 1-1 con el delantero chileno como titular y siendo clave.

El Niño Maravilla dejó a todo el Lumen Field impactado con una jugada magistral que realizó a los 13 minutos, cuando metió un pase mágico de derecha para asistir a Noah Streit y dejarlo de frente al arco rival.

Pero el puntero suizo se enredó y terminó entregando el balón al ucraniano Gennadiy Synchuk, quien abrió el marcador con un tiro rasante de zurda.

El tocopillano jugó todo el partido y recibió una tarjeta amarilla en los 33 minutos.

El gol del empate para el cuadro local fue obra del volante estadounidense Sebastián Gómez (66′).

Con este resultado, el Montréal sigue último en la Conferencia Este de la MLS con 25 puntos, cinco unidades por debaje del equipo que le sigue: Atlanta United.

Por ahora, el elenco canadiense está a 11 puntos de la zona de repechaje para los playoffs, cuando por delante solo le quedan cuatro compromisos (12 puntos en juego).

Mira el VIDEO a continuación:

Alexis Sánchez ➡️ Noah Streit ➡️ Hennadii Synchuk Le Bleu-blanc-noir prend les devants au Lumen Field au terme d’une superbe action collective 🫡 A team goal gives Montréal the lead in Seattle! #CFMTL https://t.co/2lBQu0s46B — CF Montréal (@cfmontreal) October 18, 2026

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¿Cuándo vuelve a jugar el CF Montréal?

El próximo partido del CF Montréal será la final del Campeonato Canadiense, donde enfrentará al Forge FC el miércoles 21 de octubre a las 20:00 horas de Chile en el Stade Saputo. En esta definición Alexis Sánchez podría conseguir su primer título en el fútbol norteamericano.