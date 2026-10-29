DT de Montréal hunde a Alexis Sánchez con esta fuerte indirecta: “No nos han ayudado”

El DT Philippe Eullaffroy no ocultó su frustración tras la derrota 4-0 ante Charlotte FC y lanzó duras críticas a sus jugadores.

El CF Montréal atraviesa uno de sus peores momentos en la MLS. El conjunto canadiense sufrió una contundente derrota por 4-0 ante Charlotte FC, un resultado que lo mantiene hundido en el último lugar de la Conferencia Este con apenas 25 puntos y sin opciones de clasificar a los playoffs.

Tras el encuentro, el entrenador Philippe Eullaffroy no ocultó su frustración y lanzó duras críticas al rendimiento de sus dirigidos y en el aporte de los jugadores que llegaron como refuerzos, entre ellos Alexis Sánchez, quien ayer ingresó en el 63’ y tuvo escasa incidencia en el juego.

“Este es uno de los partidos más decepcionantes de la temporada, junto con el de Atlanta”, reconoció el técnico después de una caída que volvió a dejar en evidencia los problemas defensivos del elenco canadiense.

Alexis Sánchez ingresó al minuto 63′ cuando el marcador estaba 1-0 en contra (Photo by Chris Tanouye/Getty Images).

El entrenador fue tajante al evaluar el aporte de los futbolistas que se sumaron al plantel, entre ellos Alexis Sánchez. “Los recién llegados no nos han ayudado, salvo quizás Olger (Escobar)”, disparó el estratega.

Eullaffroy también cuestionó los fallos que permitieron la goleada de Charlotte FC y lamentó que su equipo volviera a cometer errores evitables. “Una vez más, como suele suceder, nos disparamos en el pie con este gol, digamos, incomprensible”, señaló.

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“De cuatro goles, tres fueron para el rival debido a errores individuales. Los últimos 30 minutos fueron un completo desastre”, afirmó, visiblemente molesto por la actuación de sus dirigidos.

Finalmente, el entrenador apuntó a la diferencia de compromiso entre algunos jugadores del plantel. “Hay quienes están muy metidos en el juego y otros que ya están un poco desconectados. Esa es la primera razón, y la segunda es que la confianza no es muy alta. Cuando algo no sale bien, algunos se rinden más rápido que otros”, cerró.