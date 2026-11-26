El oriundo de Tocopilla no se mueve del CF Montréal. A pesar de los rumores, no se avizora un movimiento en el libro de pases.

El futuro de Alexis Sánchez comienza a esclarecerse. Luego de los diversos trascendidos sobre una posible partida del CF Montréal, el panorama del experimentado delantero cambió drásticamente.

¿La razón? Según afirma Golazo Canadá, el oriundo de Tocopilla no se moverá del elenco de la MLS durante el inicio de 2027. Su vínculo está vigente y por ende tendrá que mantenerse en Norteamérica.

Sin embargo, el goleador histórico de la Selección Chilena tendrá que empezar a dirimir su objetivo para junio. En dicho mes y si no hay un giro dramático, acabará su aventura en el conjunto de Quebec.

“Alexis Sánchez, a pesar de los rumores sobre su salida, está bajo contrato y por el momento forma parte del plantel Sprint 2027“, indica la fuente señalada anteriormente.

De esta manera, se disipa cualquier especulación respecto a un retorno a su país de origen para defender a Colo Colo o Universidad de Chile: ambos clubes han sido consultados sobre una eventual contratación de Alexis Sánchez.

Alexis Sánchez no se mueve del CF Montréal. (Foto: Getty Images)

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Alexis Sánchez se mantiene en el CF Montréal

Durante esta campaña, el jugador en cuestión ha disputado una totalidad de 17 encuentros en el cuadro canadiense. En dichos enfrentamientos, no pudo anotar goles ni entregar asistencias.

A sus 37 años, Alexis Sánchez se encuentra lejos de Chile y, por el instante, habrá que esperar para verlo en territorio nacional. ¿Regresará antes de ponerle punto final a su carrera?