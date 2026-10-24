El Niño Maravilla fue titular en la derrota del Montréal ante Nashville y se acaba la temporada para el equipo canadiense.

Este sábado el CF Montréal de Alexis Sánchez sumó una nueva decepción en la recta final de la temporada en el fútbol norteamericano, pues quedó sin posibilidades de clasificar a los playoffs de la Major League Soccer (MLS).

Esto al caer por 2-0 en casa ante Nashville SC, nada más que el puntero de la Conferencia Este y uno de los grandes candidatos al título.

La visita se impuso con los goles de Sam Surridge (51′) y Hany Mukhtar (76′). Mientras que el Niño Maravilla volvió a ser titular y fue sustituido a los 79 minutos.

Alexis Sánchez fue titular en la derrota del CF Montréal ante Nashville. (Foto: @cfmontreal)

Cabe recordar que el Montréal venía de perder la final del Campeonato Canadiense a mitad de semana, cuando se inclinó en penales ante el modesto FC Forge.

En aquella definición no jugó el tocopillano, quien protagonizó tuvo un desencuentro con el entrenador francés Philippe Eullaffroy, por hacerlo calentar por varios minutos, incluso lo hizo equiparse, pero finalmente no lo metió a la cancha.

Publicidad

Tras la derrota de esta jornada, el cuadro de Québec sigue como solista absoluto de la Conferencia Este con 25 puntos, sin opciones de ni siquiera alcanzar los puestos de repechaje para los playoffs.

Por delante solo quedan tres fechas, donde enfrentarán a Charlotte FC (28/10), New York City FC (31/10) y cerrarán la temporada ante Vancouver Whitecaps (07/11) en uno de los clásicos de Canadá.

Luego de aquello, Sánchez tendrá que tomar una decisión respecto a su futuro, pues si bien tiene contrato vigente hasta junio de 2027, tiene una cláusula de salida que la podría ejecutar en diciembre.