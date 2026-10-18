Esta tarde el Real Madrid recibe al Sevilla que capitanea Gabriel Suazo por la novena fecha de La Liga de España.

Este fin de semana se disputa la novena fecha de La Liga de España, donde este domingo hay alarma de partidazo entre el Real Madrid y Sevilla en el Estadio Santiago Bernabéu.

Los merengues vienen de una tremenda remontada en la Champions League ante la Roma y ahora quieren recuperarse en el torneo doméstico, donde están cuartos con 18 puntos, a nueve del líder Barcelona.

Mientras que los andaluces están en la quinta posición con 14 unidades, metidos en zona de clasificación a copas europeas.

Cabe recordar que el elenco nervionense tiene de capitán al chileno Gabriel Suazo, lateral izquierdo formado en Colo Colo que también es seleccionado nacional.

El Sevilla viene de dos partidos sin saber de victorias, pues perdió por 3-1 ante Barcelona y luego empató 3-3 con Levante.

Gabriel Suazo fue elegido como el primer capitán del Sevilla esta temporada. (Foto: Fran Santiago/Getty Images)

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¿A qué hora es el partido de Real Madrid vs. Sevilla?

El partido entre Real Madrid y Sevilla se disputa este domingo 18 de octubre a partir de las 16:00 horas de Chile en el Estadio Santiago Bernabéu.

¿Quién transmite este partido en Chile?

Esta partido será transmitido de ESPN y en streaming por la plataforma de pago Disney+ en su plan premium.