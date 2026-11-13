Este viernes Colo Colo enfrentó a Racing de Avellaneda en un partido amistoso aprovechando el receso por la fecha FIFA, y donde el Cacique siguió celebrando su título en la Liga de Primera 2026.
Este compromiso se llevó a cabo en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, hasta donde llegó el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, liderando la delegación alba en la Región del Biobío.
Y en la previa al duelo en Collao, el empresario de origen sirio se refirió a un rumor de mercado que tomó fuerza en las últimas horas, tratándose nada más que de Alexis Sánchez.
Así lo había advertido el periodista Mauricio Israel en el programa ‘Con Camiseta’: “Es la obsesión de Mosa, fíjate… Mosa también está yendo por Alexis. Cuando a Mosa se le mete algo en la cabeza es difícil pelearle y le da lo mismo el bolsillo. Ya lo hizo con Vidal”.
Otro ex Colo Colo se mete en la pelea de Pablo Mouche y Carlo Villanueva: “Eso me gusta a mí”
Cabe recordar que el tocopillano se encuentra en el CF Montréal de la MLS, club al que llegó como jugador franquicia, pero las cosas no se le han dado en Norteamérica.
Terminaron últimos en la Conferencia Este, no clasificaron a playoffs, perdieron la final del Campeonato Canadiense y el Niño Maravilla ni siquiera pudo convertir goles, siendo muy custionado por el entrenador y la dirigencia.
Es más, se habla que Sánchez podría finalizar su contrato de forma anticipada, pues en diciembre puede revisar las condiciones.
Y ante esta posibilidad, Mosa se limitó a responder “no, no he escuchado nada”, acompañado de algunas risas.
Aníbal Mosa ya piensa en la temporada 2027. (Foto: Andrés Piña/Photosport)
El pasado de Alexis Sánchez en Colo Colo
Cabe recordar que el máximo goleador en la historia de la Selección Chilena jugó en Colo Colo entre 2006 y 2007, cuando fue cedido por el Udinese tras adquirirlo a Cobreloa.
Con los de Macul, el bicampeón de América fue finalista de la Copa Sudamericana y dos veces campeón del Campeonato Nacional, todo esto antes que se supiera que era hincha de Universidad de Chile, equipo al que nunca ha defendido.