El delantero nacional, Lucas Cepeda vive sus primeros días como nuevo jugador del Elche de España, tras lo que fue su oficialización como nuevo fichaje del club español tras su paso por Colo Colo.

El seleccionado nacional rápidamente se puso a las órdenes de su entrenador Eder Sarabia y hoy en día, ya entrena a la par de sus compañeros pensando en sus próximos desafíos.

Dentro de las últimas horas, en las redes del conjunto español compartieron una gran jugada del ex Colo Colo en los entrenamientos, las que los dejó enloquecidos y con mucha ilusión de lo que Cepeda le puede dar al club.

“Lucas no se lo piensa dos veces“, fue la descripción que le pusieron al video del gol que marcó Lucas Cepeda en los entrenamientos, en la que busca dar la sorpresa y ganarse un puesto en el equipo estelar para su próximo duelo.

Cepeda puede tener su debut | Foto: Elche

¿Su próximo rival? será el Barcelona, el líder del torneo español visitará el Estadio Martínez Valero para enfrentarse al Elche, duelo que podría dejarnos el debut de Lucas Cepeda.

VIDEO: REVISA EL GOLAZO DE LUCAS CEPEDA