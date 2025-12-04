La FIFA se prepara para el hito del Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, el primero en la historia con tres sedes y un número récord de selecciones participantes.
El próximo viernes 5 de diciembre de 2025 se llevará a cabo el sorteo que definirá los integrantes de los 12 grupos de la Copa del Mundo. La ceremonia tendrá lugar en el Kennedy Center de Washington D. C., con horarios variados según el país.
Fechas clave Mundial 2026
- El partido inaugural se disputará el jueves 11 de junio de 2026 en el icónico Estadio Azteca de México.
- La gran final está programada para el 19 de julio de 2026 en el Estadio Nueva York / Nueva Jersey.
Formato Sorteo Mundial 2026
- Las 48 selecciones se distribuirán en 4 bombos para luego armar los 12 grupos.
- Los cabezas de serie (Bombo o Pote 1) son Estados Unidos, México y Canadá (por ser países anfitriones) y las primeras nueve selecciones del ranking FIFA que se hayan clasificado. Hoy ocupan esas posiciones España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica e Italia.
- México irá al Grupo A, Canadá al Grupo B y Estados Unidos al Grupo D. Luego se sortearán las otras nueve selecciones para los Grupos C, E, F, G, H, I, J, K y L.
- Después se distribuirán las selecciones de los Bombos o Potes 4, 3 y 2.
- Salvo en el caso de las selecciones europeas, que serán 16 en total, la FIFA determinó que en la fase de grupos evitará los enfrentamientos entre selecciones de una misma confederación.
- Al momento del sorteo restarán conocerse 6 países que saldrán del Repechaje europeo (4) y del Repechaje general (2). Serán sorteadas sus ubicaciones distinguiéndolos con números.
Todas las selecciones clasificadas al Mundial 2026
CONCACAF (Norte, Centroamérica y Caribe)
CONMEBOL (Sudamérica)
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Ecuador
- Paraguay
- Uruguay
AFC (Asia)
- Japón
- Irán
- Corea del Sur
- Arabia Saudita
- Catar
- Australia
- Uzbekistán
- Jordania
CAF (África)
- Marruecos
- Argelia
- Túnez
- Egipto
- Ghana
- Costa de Marfil
- Senegal
- Cabo Verde
- Sudáfrica
OFC (Oceanía)
- Nueva Zelanda
UEFA (Europa)
- Austria
- Bélgica
- Croacia
- Inglaterra
- Francia
- Alemania
- Países Bajos
- Noruega
- Portugal
- Escocia
- España
- Suiza
Repechaje UEFA (clasifica uno por llave)
- Llave 1: Italia vs Irlanda del Norte y Gales vs Bosnia y Herzegovina
- Llave 2: Ucrania vs Suecia y Polonia vs Albania
- Llave 3: Turquía vs Rumania y Eslovaquia vs Kosovo
- Llave 4: Dinamarca vs Macedonia del Norte y Chequia vs Irlanda
Repechaje Internacional
- Nueva Caledonia (Oceanía)
- Bolivia (Sudamérica)
- R.D. Congo (África)
- Jamaica (CONCACAF)
- Surinam (CONCACAF)
¿Dónde ver el sorteo en vivo y gratis?
La FIFA transmitirá el sorteo en vivo a través de su plataforma de streaming FIFA+. Además, los canales que poseen los derechos del Mundial 2026 también lo cubrirán en vivo:
México: TUDN, VIX y TV Azteca.
Estados Unidos: Telemundo y Peacock.
España: TVE.
Argentina: TyC.
Colombia: Caracol y RCN.
Horario sorteo Mundial 2026
- 11:00 de México
- 12:00 de Perú, Colombia y Ecuador
- 13:00 de Bolivia y Venezuela
- 14:00 de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay
- 18:00 de España