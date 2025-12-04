La FIFA se prepara para el hito del Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, el primero en la historia con tres sedes y un número récord de selecciones participantes.

El próximo viernes 5 de diciembre de 2025 se llevará a cabo el sorteo que definirá los integrantes de los 12 grupos de la Copa del Mundo. La ceremonia tendrá lugar en el Kennedy Center de Washington D. C., con horarios variados según el país.

Fechas clave Mundial 2026

El partido inaugural se disputará el jueves 11 de junio de 2026 en el icónico Estadio Azteca de México.

La gran final está programada para el 19 de julio de 2026 en el Estadio Nueva York / Nueva Jersey.

El sorteo del Mundial 2026 se realizará en Washington DC.

Formato Sorteo Mundial 2026

Las 48 selecciones se distribuirán en 4 bombos para luego armar los 12 grupos.

Los cabezas de serie (Bombo o Pote 1) son Estados Unidos, México y Canadá (por ser países anfitriones) y las primeras nueve selecciones del ranking FIFA que se hayan clasificado. Hoy ocupan esas posiciones España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica e Italia.

México irá al Grupo A, Canadá al Grupo B y Estados Unidos al Grupo D. Luego se sortearán las otras nueve selecciones para los Grupos C, E, F, G, H, I, J, K y L.

Después se distribuirán las selecciones de los Bombos o Potes 4, 3 y 2.

Salvo en el caso de las selecciones europeas, que serán 16 en total, la FIFA determinó que en la fase de grupos evitará los enfrentamientos entre selecciones de una misma confederación.

Al momento del sorteo restarán conocerse 6 países que saldrán del Repechaje europeo (4) y del Repechaje general (2). Serán sorteadas sus ubicaciones distinguiéndolos con números.

Todas las selecciones clasificadas al Mundial 2026

CONCACAF (Norte, Centroamérica y Caribe)

Estados Unidos (anfitrión)

México (anfitrión)

Canadá (anfitrión)

Panamá

Haití

Curazao

CONMEBOL (Sudamérica)

Argentina

Brasil

Colombia

Ecuador

Paraguay

Uruguay

AFC (Asia)

Japón

Irán

Corea del Sur

Arabia Saudita

Catar

Australia

Uzbekistán

Jordania

CAF (África)

Marruecos

Argelia

Túnez

Egipto

Ghana

Costa de Marfil

Senegal

Cabo Verde

Sudáfrica

OFC (Oceanía)

Nueva Zelanda

UEFA (Europa)

Austria

Bélgica

Croacia

Inglaterra

Francia

Alemania

Países Bajos

Noruega

Portugal

Escocia

España

Suiza

Repechaje UEFA (clasifica uno por llave)

Llave 1: Italia vs Irlanda del Norte y Gales vs Bosnia y Herzegovina

Llave 2: Ucrania vs Suecia y Polonia vs Albania

Llave 3: Turquía vs Rumania y Eslovaquia vs Kosovo

Llave 4: Dinamarca vs Macedonia del Norte y Chequia vs Irlanda

Repechaje Internacional

Nueva Caledonia (Oceanía)

Bolivia (Sudamérica)

R.D. Congo (África)

Jamaica (CONCACAF)

Surinam (CONCACAF)

Horarios, fechas y formatos para el sorteo del Mundial 2026.

¿Dónde ver el sorteo en vivo y gratis?

La FIFA transmitirá el sorteo en vivo a través de su plataforma de streaming FIFA+. Además, los canales que poseen los derechos del Mundial 2026 también lo cubrirán en vivo:

México: TUDN, VIX y TV Azteca.

Estados Unidos: Telemundo y Peacock.

España: TVE.

Argentina: TyC.

Colombia: Caracol y RCN.

Horario sorteo Mundial 2026