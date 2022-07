A Emmanuel Ojeda no le preocupa en dónde la Universidad de Chile pueda ejercer su localía: "No importa dónde se juegue, si sabemos que estaremos acompañados por la gente”

La Universidad de Chile se prepara durante esta semana pensando en lo que será el duro partido que le tocará afrontar por el Campeonato Nacional, en donde los Azules deberán recibir como locales en estadio por definir, a Ñublense de Chillán por la decimoctava jornada del torneo.

En la previa a este duelo, el mediocampista del conjunto Laico Emmanuel Ojeda, se dio cita con los medios de comunicación en el Centro Deportivo Azul y comentó lo que ha sido el rendimiento del equipo en esta segunda rueda, en donde señala que ha visto un progreso.

“Creo que se está viendo una mejoría en el equipo, yo creo que en el correr de las practicas, vamos a ir mejorando el tema de cerrar los partidos. El otro día se nos complicó un poco, pero eso se soluciona con entrenamientos”, partió señalando Ojeda.

Ahondando en el tema de la localía de los Azules, Ojeda tuvo palabras para lo que había sido el recinto de Santa Laura, el cual le parecía una cancha espantosa para poder jugar fútbol y que ahora le da igual jugar donde sea, ya que tiene presente de que siempre estarán acompañados por su hinchada en cualquier estadio.

Ojeda ha tenido un buen rendimiento en la U | Foto: U. de Chile

“Como vieron todos, no se puede jugar en esa cancha. El partido anterior que jugamos ahí estaba en muy mal estado, por ahí entrenamos una cosa y por el estado de la cancha no la podemos hacer, pero también creo que un jugador está preparado para jugar en cualquier cancha y en cualquier estadio. El partido anterior vimos que la gente acompaña, no importa dónde se juegue, si sabemos que estaremos acompañados por la gente”, indicó el mediocampista.

ver también La U pide el Elías Figueroa de Valparaíso para recibr a Ñublense y Colo Colo

Finalmente, Ojeda tuvo palabras para lo que será el importante y ya mencionado duelo ante los dirigidos por Jaime García, en donde el ex Rosario Central apuntó a que será un encuentro clave para los Azules y en su misión de escalar en la tabla de posiciones.

“Es un partido muy importante, siempre que jugás con los equipos que están arriba hay que dar un plus, no va ser fácil y lo sabemos. Vamos a entrenar para llegar de la mejor manera a ese partido y dar ese salto de calidad para escalar en la tabla”, finalizó.