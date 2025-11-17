Universidad de Chile tiene su atención puesta en el cierre de 2025 y en el mercado de fichajes. Sobre este último punto, el cuadro estudiantil debe definir la situación de una larga lista de jugadores cuyos préstamos finalizan.

Entre ellos, figura el nombre de Emmanuel Ojeda. Tras una temporada en Huracán, el mediocampista argentino de 28 años concluye su cesión y mantiene en incertidumbre su próximo paso: ¿Dónde jugará en 2026?

Si bien el elenco bonaerense tiene la opción de compra sobre su pase, según información de BOLAVIP Chile, la dirigencia trasandina aún no toma una determinación: tiene plazo hasta mediados de diciembre para decidir qué hacer.

Bajo dicho contexto, fuentes cercanas al volante aseguran que deberán esperar al término de la Primera División de Argentina. Tras finalizar la campaña, la directiva del club en cuestión resolverá si ejecutará la cláusula o no.

Ante ello y por el momento, el misterio continúa. Cabe destacar que en los azules tiene un complejo panorama: los cupos para futbolistas extranjeros están copados y él no figura en la consideración del plantel profesional.

Emmanuel Ojeda tiene contrato vigente con Universidad de Chile, pero Huracán posee la opción de compra de su pase. (Foto: C.A. Huracán)

El 2025 de Emmanuel Ojeda fuera de Universidad de Chile

Durante esta temporada, el futbolista mencionado ha disputado un total de 36 compromisos con Huracán. En dichos encuentros, logró anotar un gol y aportar con dos asistencias.

¿Qué le depara el destino? Está por verse. Tiene contrato vigente con Universidad de Chile hasta 2026, por lo que si no es adquirido por la escuadra argentina, tendrá que retornar a los estudiantiles.

En resumen: