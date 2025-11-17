Universidad de Chile debe definir qué hacer con los 14 jugadores que concluyen sus préstamos en diciembre de 2025. Uno de ellos, dependerá de su actual club: aún no decide si ejecutará su opción de compra.

Ese es el caso de Emmanuel Ojeda, que hasta fin de campaña permanecerá en Huracán. Tras ello, el cuadro bonaerense tendrá que determinar qué hacer con el mediocampista de 28 años.

Ante tal panorama, César Vaccia entregó su opinión en conversación con BOLAVIP Chile. Si fuera por el mítico DT, lo mantendría en el plantel azul si es que tras la cordillera no lo adquieren.

“Me parece que si él tiene la opción de volver, yo haría el esfuerzo por traerlo. A mí me encanta. Es un jugador que maneja el puesto“, comenzó señalando el bicampeón con los estudiantiles.

“Es un jugador conocido, identificado con la U, es un muy buen candidato para esa posición. Sería el hombre preciso, a no ser que quisiéramos darle definitivamente la posibilidad a Flavio Moya”, agregó.

Emmanuel Ojeda pertenece a los registros de Universidad de Chile hasta diciembre de 2026. (Imagen: Huracán)

César Vaccia pide a este jugador para Universidad de Chile

Durante esta temporada, Emmanuel Ojeda ha disputado una totalidad de 36 encuentros con la camiseta de Huracán. En ellos, logró aportar con un gol y seis asistencias.

Cabe destacar que tiene contrato vigente con Universidad de Chile hasta diciembre de 2026, por lo que si el conjunto argentino no se quiere quedar con él, tendrá que volver a cruzar la cordillera.

En resumen: