Universidad de Chile afronta lo que es esta recta final de la temporada, en el que los ‘Azules’ tienen como gran objetivo el poder decir presente en la próxima edición de la Copa Libertadores 2026, ya sea consiguiendo el cupo de Chile 2 o Chile 3.

Si bien el foco está en este cierre de año, la dirigencia azul ya empieza a tener movimientos sobre lo que será la temporada que se avecina, en donde analizan la llegada de refuerzos, como también la salida de otros.

Sobre este último punto, una importante información se dio a conocer en las últimas horas, en la que desde Argentina se acercaron a las oficinas del Centro Deportivo Azul para buscar el fichaje de un jugador de la U para el 2026.

Se trata del volante argentino, Emmanuel Ojeda, quien terminó su préstamo con Huracán de Argentina tras concluir su temporada en este 2025 y ahora, debería volver a la Universidad de Chile, club con el que mantiene aún contrato.

Desde Huracán buscan la permanencia de Ojeda | Foto: Getty Images

Hace unos instantes, el periodista Adriano Savalli informó en su cuenta de ‘X’ que el mismo Huracán estaría interesado en la continuidad del mediocampista de 28 años y que estarían negociando con la U para ejercer una opción de compra por el jugador.

“Huracán negocia la continuidad de Emmanuel Ojeda. La intención del club es adquirir el pase por una cifra menor a la opción hablada con Universidad de Chile”, informó.

El monto pactado desde un principio de la Universidad de Chile con Huracán por este préstamo de Emmanuel Ojeda, era una opción de compra de 700.000 dólares por el 100% del pase, el cuál hoy en día buscan negociar desde el club argentino.

Los próximos días podrían ser cruciales para poder conocer que será del futuro de Emmanuel Ojeda para el 2026, en la que está entre mantenerse en Argentina o volver al fútbol chileno.

