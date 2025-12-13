Universidad de Chile encara la planificación de la temporada 2026 con la necesidad de definir el futuro de varios jugadores que se encuentran a préstamo en el extranjero.

Uno de los casos que más interés genera es el de Emmanuel Ojeda, mediocampista argentino que actualmente juega en Huracán, equipo de la Primera División de Argentina.

El volante ha tenido un rendimiento destacado durante su cesión y mostrando versatilidad en el centro del campo del cuadro que ahora dirige Diego Martínez.

Emmanuel Ojeda disputó 37 partidos con la camiseta de Huracán: anotó 2 goles y aportó 2 asistencias | FOTO: Daniel Jayo/Getty Images

Abel Poza y la situación de Emmanuel Ojeda en Huracán

Consultado por el medio partidario llamado Habla Huracán sobre la situación del volante trasandino, el presidente de Huracán, Abel Poza, entregó declaraciones claras respecto a su continuidad.

“Ojeda se queda, estamos cerrando los números para que se quede. Le gusta mucho al técnico (Diego Martínez)“, declaró.

Vale recordar que el ex Rosario Central llegó al Globo a préstamo con cargo y con una opción de compra de 700.000 dólares por el 100% del pase.

En síntesis…