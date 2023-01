El casi inminente fichaje de Felipe Gutiérrez en Universidad de Chile despertó la voz de Coke Hevia, quien aseguró que si van por el ex cruzado es porque lo que Pellegrino tiene a mano no es bueno.

Universidad de Chile tendría prácticamente acordada la llegada de Felipe Gutiérrez, jugador que viene procedente de Universidad Católica tras haber rescindido su contrato con los cruzados por no tener un lugar en el equipo de Ariel Holan.

El oriundo de Quintero de 32 años llegaría al CDA para ponerse a las órdenes de Mauricio Pellegrino y darle un plus al mediocampo de la U que, en lo que va de torneo, se ha mostrado a ratos inconexo pese a que aún no cuenta con las joyas de la cantera que estaban en el Sudamericano Sub 20.

A Pellegrino le dejaron varios cachos, según Coke Hevia. | Foto: Agencia UNO

Sobre la posible llegada de Gutiérrez a la U, Coke Hevia habló con Bolavip Chile y aseguró que “En el caso de Felipe Gutiérrez, hay que sacar el tema de los vínculos y los afectos, porque si se va a la U es porque en la Católica no lo quieren; rescindió con el club y por más que sea la vereda de al frente no tiene pega así que va a la U y no veo ningún problema”.

Ante la inminente llegada, Hevia hace una analogía sepultando al mediocampo azul: “Ahora, hay que ver la planificación de la U; Mateos, Gallegos, Poblete, Fuentealba y ahora tienen que ir a buscar a Felipe Gutiérrez? Entonces lo que tenía la U era malo”.

Bajo esa misma línea, Hevia cierra su argumento: “Esa cantidad de jugadores se la dejaron a Pellegrino y él está decidiendo. Me parece correcto por parte del técnico de la U, pero hay que hacerse cargo de lo que tenía la U y era malo según la evaluación del técnico”.