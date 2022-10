Aún no termina el Campeonato Nacional 2022 y ya los equipos grandes están pensando en lo que será la temporada 2023 donde buscarán reforzarse para los diferentes desafíos que tendrán el año entrante.

Gustavo Quinteros quiere mejorar lo hecho este año con Colo Colo, donde le ha ido muy bien en el plano nacional, estando a un punto de conseguir la corona, pero no tuvo el mismo éxito en lo internacional, siendo eliminado en zona de grupo de Copa Libertadores y eliminado inmediatamente en la Copa Sudamericana.

Universidad de Chile por su parte aún no salva su permanencia en primera división, pero de todos modos proyectan un 2023 alejado de los problemas en el fondo de la tabla y aspiran a volver a los tiempos de gloria y pelear palmo a palmo al menos una clasificación a torneos internacionales.

Albos y azules tienen un jugador en la mira y tal como sucede en los clásicos harán todo por ganarlo: se trata del volante de Ñublense Lorenzo Reyes, quien luego de estar inactivo seis meses, volvió al profesionalismo haciéndolo de gran manera y convirtiéndose en una de las figuras del equipo que dirige Jaime García.

Lorenzo Reyes salió campeón con Universidad de Chile y podría ser refuerzo de la U en 2023 (Agencia Uno)

En el papel la U tendría ventaja porque el mediocampista ya vistió la camiseta universitaria y hasta salió campeón en 2017, pero hay un piedra en el camino para los laicos, y es su frustrada vuelta en julio de 2021, donde por no llegar a acuerdo económico, el Lolo no sólo no llegó a La Cisterna, se quedó sin club y estuvo parado, incluso llegó a pensar en retirarse del fútbol.

Al parecer el jugador no quedó muy contento con el trato que le dio su ex club y la negativa para hacer un esfuerzo para tenerlo en sus filas, al Reyes le dolió.

Respecto a Colo Colo, pese a que tiene varios jugadores en el puesto de volante central, incluso tendría que volver Williams Alarcón, se entiende que el volante de Ñublense podría entregar bastante desde su experiencia, unido a que los albos tendrán que jugar en varios frentes, por lo que la presencia de un jugador de la valía del ex Atlas, sería más que bienvenido.

Los Diablos Rojos miran con preocupación la partida de varias de sus figuras a fin de temporada, y respecto a Lorenzo Reyes veremos quién gana el primer Superclásico del 2023.