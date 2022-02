El inicio de esta nueva era para la Universidad de Chile ha tenido un comienzo algo ripioso, ya que, si bien los Azules han podido sumar dos triunfos en estas primeras tres fechas, en su último encuentro en donde cayó ante Ñublense, dejó en evidencia muchas fallas en su sistema de juego.

Ante aquello, el comentarista de Radio Agricultura, Cristián Caamaño se refirió a la situación que protagoniza el Romántico Viajero, al cual le cae con todo al entrenador del equipo, Santiago Escobar.

“Porque no se generó fútbol contra Ñublense. ¿Fue más sólido el equipo? No. ¿Defendió mejor? No. ¿Tuvo mejor circulación de balón? No. ¿Atacó bien? No. Por lo menos contra La Calera atacó bien, y cuando fue dominado el equipo encontró fórmulas de ataque, espacios y desequilibrio. Y contra Antofagasta defendió mal y no tuvo circulación. No entiendo de dónde saca el de menos a más”, partió comentando Caamaño.

Además, el especialista deja en claro que el estratega de los Azules no puede tomarse tanto tiempo para generar un buen engranaje en el equipo con los nuevos refuerzos que llegaron.

“Van tres fechas y vamos a ver cómo resulta el lunes, en la U no hay tiempo que perder y él se toma el tiempo para incorporar a los refuerzos. El otro día había puros chicos en la banca y era el momento para que debutara Brun”, aseveró en Agricultura.

Finalmente, Caamaño siguió expresando de que los últimos refuerzos deben tomar camiseta de titular inmediatamente y que el entrenador está asustado con la situación que vive.

“Acá hay que echarlos a la pelea porque la U no tiene tiempo que perder, por algo él estaba clamando por refuerzos. Y vienen con ritmo porque Gallegos jugó la semana pasada. ¡A Jugar! Cuando eres bueno te bajas del avión como Mauricio Victorino y a jugar. Qué es eso de que lo quieres integrarlos. Verso, señor Escobar. Tiene miedo, tiene pánico de lo que está pasando”, cerró.