Tras el empate de Universidad de Chile ante Unión La Calera a un tanto, los azules perdieron la opción de conseguir el cuarto triunfo consecutivo y que le hubiese permitido quedar como absoluto líder del Campeonato Nacional, al menos por estas horas.

Sin embargo, en la U ya piensan en el Superclásico del próximo domingo 12 de marzo en el Estadio Monumental ante Colo Colo para lo cual tienen diez días para planificar este encuentro. Desde luego, mucho se ha hablado de la supuesta ventaja que tendrá el equipo de Mauricio Pellegrino por tener tres días más de descanso que los albos, quienes jugarán ante Magallanes este domingo 5 del mes en curso.

Quién no comparte para nada este análisis es el comentarista Cristián Caamaño, quien en Deportes en Agricultura pidió que cambie el discurso en relación a esta arista, porque en el fútbol profesional eso no es causal de nada.

"La diferencia de descanso entre la U y Colo Colo no debiese ser tema. Los equipos se preparan con anticipación y se sabía hace meses que uno iba a jugar con diez días y el otro con siete, nivelemos para arriba el discurso. No empecemos a decir que uno va a llegar con más descanso que el otro", enfatizó el periodista.

El debate estaba candente cuando Caamaño nuevamente intervino para reiterar que "no estoy defendiendo lo indefendible, es un partido de domingo a domingo, ¿Qué los altera? No es tema si uno jugó diez días antes que el rival en el fútbol profesional, es diferente cuando son tres días como por ejemplo Magallanes que tiene que tomar un avión y jugar, contra el rival que sea", recalcó.

Caamaño dice que no será factor que la U llegue con más descanso que Colo Colo al clásico (Archivo)

Sobre si ayuda el hecho que algún jugador llegue golpeado y que el partido se juegue tanto tiempo después, servirá o no para una probable recuperación, el comunicador desde luego argumentó que existen pequeños detalles que sí ayudan, pero que en general en lo que a planificación respecta, nada. "Evidentemente si estás lesionado, te conviene que se suspenda el partido, ¿A Colo Colo le conviene que se juegue por Falcón? obvio que hay situaciones que son así, pero en el global el equipo no tiene más descanso. (pero) ¿Tu has visto que en Argentina se hable 'este equipo jugó un viernes y este un domingo' ? No es tema", puntualizó.

De todas maneras, para el cierre el comentarista expuso que la igualdad de los universitarios servirá para bajar los decibeles de quienes señalan que el cuadro del CDA llega con la primera opción para ganar el duelo ante el cacique. "Lo bueno del empate de la U, es que ya no se va a escuchar esa pantomima que son favoritos para el Superclásico, ¿Te das cuenta que eso bajó automáticamente? Lo lindo es que terminó ese show", finalizó Caamaño.