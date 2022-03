Cristián Caamaño y los próximos compromisos de Universidad de Chile: "Si no se gana ninguno de los dos, se pone fin al ciclo Escobar"

Universidad de Chile arrancó de buena manera el Campeonato Nacional 2022, consiguiendo trabajadas victorias frente a Unión La Calera y Deportes Antofagasta, pero de ahí en más el conjunto azul se vino abajo.

Cayó frente a Ñublense y después contra O’Higgins, hasta que tuviera que visitar el Estadio Monumental de donde salió vapuleado y con más dudas que certezas tanto dentro del campo de juego como afuera de él.

Cristián Caamaño, periodista de ESPN, reveló que tras la caída antes los albos en el Superclásico 191, “Hubo amenaza de renuncia en algunos casos, posteriormente hubo una entrevista directa con Escobar y Roggiero para que dieran una explicación de lo que estaban haciendo”, adelantó.

Ahí, el comunicador aseguró que Escobar “Presentó un amago de renuncia, pero les fueron muy claros con el mensaje que si no hay mejora de aquí al partido con Curicó que es el próximo jueves 17 -se juega con Unión el domingo en Talcahuano y después con Curicó seguramente en Talcahuano-, si no hay una suma de puntos importantes, si no se gana ninguno de los dos partidos, se pone fin al ciclo Escobar.

En el cierre, Caamaño lanzó una bomba, asegurando que en la U ya trabajan pensando en el peor escenario: “Ya está comunicado Roggiero y ya comenzó el trabajo de la secretaría técnica para encontrar reemplazantes de Santiago Escobar”.