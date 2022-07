Tras la polémica salida del portero de la Selección de Ecuador, Hernán Galíndez, en la Universidad de Chile uno de los puestos exclusivos a reforzar para este mercado de transferencias es encontrar un nuevo arquero para el equipo de Diego López, algo que el Gerente Deportivo Azul, Manuel Mayo confirmó en las últimas horas.

Ante esta posibilidad, el hoy golero titular de la U, Cristóbal Campos tuvo palabras para la chance de poder sumar un nuevo compañero en el arco Azul y en conferencia de prensa, indicó que pase lo que pase, él junto a Pedro Garrido, deben estar tranquilos de lo que ellos realizan en el día a día en el club.

“Sobre lo del otro arquero que se habla, para mí yo me centro en lo que tengo que hacer día a día, quien llegue al club tiene que aportar. Nosotros con Pedro (Garrido) se lo he transmitido mucho y lo hemos hablado mucho, cuando me tocó estar en la banca y a él también rotar, creo que las mayores de las cosas dependen de uno, del trabajo de uno y en centrarse en uno”, partió señalando Campos.

Reafirmando lo que señaló anteriormente, el joven portero indicó que confía en las condiciones de Garrido para poder competir por el arco de la U y que la llegada de un próximo refuerzo en el arco Azul es algo que depende netamente de lo que determine el DT Charrúa.

Cristóbal Campos es hoy el titular de la U | Foto: Agencia Uno

“Si él trabaja bien, me va hacer crecer a mí y si yo trabajo bien, lo voy hacer crecer a él. Si viene alguien de afuera y sea un aporte, nos va hacer crecer a los dos. Él (Pedro) está muy preparado también para asumir un rol importante que dentro de la consideración que tenga el profe y lo mío es netamente seguir trabajando fin de semana a fin de semana y seguir paso a paso”, explicó en conferencia.

Finalmente, Campos indicó que junto a Garrido tienen la gran responsabilidad de hacer respetar el lugar que tienen hoy dentro del plantel mediante al trabajo y esfuerzo en cada entrenamiento y mostrar de que están totalmente aptos para ser la dupla de arqueros confirmada en la Universidad de Chile por varios años.

“Nosotros también tenemos la responsabilidad de cuidar eso, de que el lugar en el que estamos, los años que llevamos en el club y todo lo que nos hemos formado acá dentro de lo que es la U, nos sirva, para cuando estemos acá en el plantel preparados desde la parte mental y todo, para que no haya alguna excusa o algo para que nosotros podamos aportar nuestro grano de arena de lo que viene en el futuro”, cerró