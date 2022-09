El comentarista Dante Poli lanzó duros términos para la labor de Michael Clark y le mandó un recado. "Que no aparezca más porque cada vez que lo hace, hace el ridículo", dijo el ex zaguero central.

Todo el plantel y cuerpo técnico de Universidad de Chile emitió durante este jueves una declaración pública criticando duramente la determinación de la Federación de Fútbol de Chile de reprogramar el encuentro por los cuartos de final de la Copa Chile ante Universidad Católica, algo que no fue bien recibido al interior del Centro Deportivo Azul.

“El partido se interrumpió de peor manera, poniendo en peligro la integridad física de un deportista...Estamos molestos y muy preocupados. Es contrario al sentido común. Creemos que esta llave debió darse por cerrada”, indicó Felipe Seymour, capitán y vocero del elenco universitario.

Un ofuscado Dante Poli, panelista del programa Futuro Fútbol Club, se tomó un momento para irse en picada en contra de las declaraciones de los jugadores de la institución laica.

"Yo no comparto la carta del plantel de Universidad de Chile. No sé lo que le pasó a Azul Azul que quiso aprovecharse de esta circunstancia casi como un lavado de imagen, casi un volver que se hable del equipo de una manera más positiva. Llevándolo a un tema social, casi aprovechándose de un tema político", indicó el ex futbolista de los Cruzados.

Pero, las polémicas frases del también comentarista de ESPN Chile no quedaron ahí y luego tuvo duros términos para Michael Clark, presidente de Azul Azul. "Lo de Clark me pareció impresentable, impresentable desde todo el punto de vista. Lo de la U no ha estado a la altura de la circunstancia, lo entiendo en el plantel o de algún u otro integrante que desde haber vivido in situ la situación, pero lo de Clark y sus declaraciones es no entender nada y aparece ahora como si nunca hubiese estado escondido, como si siempre hubiese dado la cara, contrata a Etcheverry como asesor de todo este tipo de cosas para mejorar con lo que está y le parece lo más del normal del mundo", aseguró Poli.

"Yo creo que la llegada de Clark al fútbol en general ha sido horrible, lo peor que le ha pasado en el último tiempo. Yo le pediría a él que dejara como vocera a Cecilia Pérez, pero que no aparezca más porque cada vez que lo hace, hace el ridículo", culminó.