Este viernes, el uruguayo Diego López vivió un día de furia en la conferencia de prensa que se realizó en el Centro Deportivo Azul. El entrenador de la Universidad de Chile se enfrascó en una fuerte discusión con un periodista debido a sus dichos por las manifestaciones de los hinchas azules, quienes mostraron su descontento con el rendimiento del equipo y las decisiones de Azul Azul.

Y es que la apreciación del periodista Jorge Sánchez de La Tercera hizo colmar la paciencia del estratega de 47 años, así se hizo notar en la rueda de prensa.

"Me extraña que usted no condene la violencia porque ayer en la noche cuando van los hinchas a prender fogata y tirar fuego al CDA eso no es una manifestación civilizada, no es civilizada que ustedes tengan que aumentar las medidas de seguiridad, tratar de esconder donde se van a alojar en Coquimbo y hacer todo a escondidas por la manifestación de los hinchas", comenzó diciendo el reportero

El ex adiestrador de Peñarol se tomó mal las palabras del comunicador y le respondió con un tono más alto de lo habitual. "Me parece que entendiste mal vos. Yo dije que si es civilizada está bien ¿Qué es lo que no entendiste? Pero vos te equivocaste porque yo dije que si es civilizada está bien, si no es civilizada que te tengo que decir que no está bien, eso está claro. Ahora, ¿no entiendo por qué me estás diciendo todo esto? Ahora me vas a hacer la pregunta y te estoy respondiendo lo que estoy haciendo yo porque estás equivocado", remarcó.

El entrenador azul no se anduvo con rodeos al responderle a un periodista | Foto: Agencia Uno

"Yo no dije que si estaba si no es civilizada, yo lo que dije es que si el hincha se manifiesta de manera civilizada, está bien que lo haga porque ha pasado en todos lados. Está más que claro que si no es civilizada está mal", agregó López.

Sánchez volvió a tomar la palabra y le recalcó que "yo entiendo y le vuelvo insistir. Al entrenador de Universidad de Chile a mí me gustaría que condenara la violencia". López se entrometió y enfatizó que "yo no soy nadie para condenar. Vos me estás poniendo en un lugar donde yo no tengo que condenar a nadie, yo lo que estoy diciendo es que si es civilizado está bien y si no es civilizado está mal. Yo no tengo que condenar a nadie, vos estás diciendo cosas que cosas yo no tengo que hacer".

"Yo creo que estamos diciendo la misma cosas los dos, pero estamos discutiendo la misma cosa", sentenció López.

Recordar que la U vive días cruciales en su afán de salir de los últimos lugares y necesita imperiosamente volver a los triunfos en el Campeonato Nacional.

