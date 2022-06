El nuevo entrenador de la Universidad de Chile Diego López reveló en una conversación con La Magia Azul que conversó con el ex jugador de los Azules Mauricio Pinilla para concretar su llegada y le dejó un gran elogio por su paso en Italia

Diego López revela diálogos con Mauricio Pinilla para llegar a la U y le hizo un feroz queque por su carrera futbolística: "Tenía que haber hecho 10 años de Milán y no en varios equipos de Italia"

Hace algunos días la Universidad de Chile oficializó la llegada de Diego López como el nuevo estratega del conjunto Universitario, en donde el DT Charrúa fue consultado con quien dialogó antes de arribar a los Azules, en donde apuntó al ex atacante del Romántico Viajero Joaquín Larrivey como una aquellas personas y hoy agregó a otro ex jugador de la U.

En dialogo con el programa La Magia Azul, el hoy nuevo director técnico del conjunto Laico dio a conocer que tuvo constantes conversaciones con Mauricio Pinilla, a quien lo llenó de elogios de su periplo como entrenador del Cagliari, dando una importante apreciación.

“Fue jugador mío, un jugador importante en donde yo siempre le dije a él ‘tenía que haber hecho 10 años de Milán, no 10 años cambiando de equipos varios en Italia’, tenía una calidad bárbara”, inició expresando López.

Posterior a los elogios, el Charrúa señaló que siempre ha tenido una muy buena relación con el ex delantero nacional y además, mencionó que estuvo muy cerca de entrenar a Pinigol en su etapa final de futbolista en Peñarol de Uruguay.

Mauricio Pinilla tiene una gran amistad con Diego López | Foto: Agencia Uno

“Es un jugador que tuve la suerte de entrenarlo y cuando estaba por venir se enteró, siempre hemos tenido una buena relación. Yo lo quise llevar a Peñarol, porque en el segundo año estaba (Lucas) Viatri que no arreglaba su contrato”, explicó en La Magia Azul.

Finalmente, López terminó narrando de que Mauricio Pinilla le había dicho que si, pero que por cosas externas su llegada no se pudo oficializar y también expresó que habló mucho con Pinigol antes de venir a la U.

“Yo me había aprontado a llamar a Mauri a ver si tenía la disposición de venir. Me había dicho que sí, al final no se dio. Es una persona con la cual hable mucho antes de venir”, cerró.