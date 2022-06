Joaquín Larrivey dejó una huella imborrable en la Universidad de Chile, donde aportó con 43 goles durante dos temporadas, anotaciones que sirvieron para que el Romántico Viajero se salvara del descenso directo en la última fecha ante Unión La Calera en la última temporada.

Pero hay una particularidad que nuevamente une al Bati con la U: Diego López. El nuevo entrenador de los azules compartió camarín en el Cagliari de Italia, cuadro que el charrúa defendió la camiseta durante doce temporadas.

Fue el propio ex estratega del Brescia de Italia que confirmó en su presentación en el elenco laico que estuvo mirando los partidos de la U en la última temporada, algo que sorprendió a los hinchas azules.

"La respuesta es simple y lo dije en la presentación del club. Primero yo conozco la situación de la U, tengo un gran amigo que el año pasado estuvo que es Joaquín Larrivey, por eso los seguí y su situación del año pasado. Cuando un grande pelea el descenso no es lo mismo que uno menor, un grande no está acostumbrado a esta situación que la conozco. Es un desafío grande para mi carrera, no me mueve el dinero, me mueven las ganas de ganar, de hacer las cosas bien", partió diciendo López.

Larrivey junto a López en su paso por el fútbol italiano | Foto: Getty Images

"Cuando decido venir veo el equipo y me doy cuenta de su gran potencial con jugadores jóvenes del club, el sábado vi a la sub17 y me sorprendió mucho. Hay jugadores importantes, los jóvenes deben entender que cuando están en primera se deben ganar su chance de jugar, escuchar a los grandes, eso lo pido siempre. Es un desafío grande y lindo, lo tomo con responsabilidad. Vi a su hinchada, me recuerda a la de Peñarol que es una hinchada fiel, que sigue al equipo sobre todo cuando anda mal, son cosas que generan un entusiasmo grande, pero soy consciente de lo que ha pasado, me siento con fuerza de potenciar al club y sobre todo cambiar", agregó el DT de 47 años.

"Todos sabemos que el equipo debe estar más arriba, mejorar lo hecho, no les pedí el 100% de entrega, sino el 120 y ese 20 lo vamos a ayudar a potenciar con nuestro cuerpo técnico. Viendo todos estos aspectos fueron la motivación para venir. Estoy donde quiero estar, el fútbol no sabemos como va a ir, pero tengo ilusión. Uno tiene que salir satisfecho del entrenamiento, tendremos una semana intensa, estaremos concentrados y nos ayudará a acercarnos más para conocernos mutuamente. Son pequeñas cosas que dejan buenas sensaciones", sentenció el campeón con Peñarol como adiestrador.