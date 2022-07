En la Universidad de Chile es todo entusiasmo en las últimas horas, gracias a las declaraciones que emitió el ex futbolista Azul, Mauricio Pinilla, quien reveló que durante la próxima semana habrá una bomba en el mercado por parte de los Azules y en donde gran parte los hinchas ya hacen la inferencia de que podría ser el volante, Marcelo Díaz.

Durante esta jornada, el estratega del conjunto Universitario, Diego López habló con los medios de comunicación y se refirió a lo que es la gran posibilidad de poder tener la incorporación de un cuarto refuerzo, a la cual el estratega Charrúa partió siendo muy cauto y enfatizando en que necesita calidad.

“La característica tiene que ser la calidad, apuntamos a la calidad si viene otro refuerzo. Creemos que lo que venga tiene que venir a mejorar. Nosotros siempre hablamos de calidad y trajimos dos refuerzos de calidad (Ojeda y Domínguez)”, partió señalando López.

Siguiendo la misma línea de dichas declaraciones, el DT de la U fue consultado sobre si el volante Marcelo Díaz cumple con los requisitos de calidad que él pide para poder reforzar el club, a lo que respondió llenando de elogios al ‘Carepato’ y abriéndole las puertas con gusto para su retorno.

Los hinchas de la U se ilusionan con la vuelta de Díaz | Foto: Agencia Uno

“Marcelo Díaz es un gran jugador, es un jugador que le dio mucho a la Selección Chilena, un jugador que está identificado con este equipo y una vez ya lo dije cuando me preguntaron por él, los jugadores de calidad son siempre bienvenidos”, explicó en conferencia.

Finalmente, López no quiso ahondar más en el tema de la posibilidad del retorno para el Bicampeón de América, ya que considera una falta de respeto hablar sobre la situación de cualquier jugador, teniendo aún un vínculo con otro club.

“Yo no voy a dar nombres, estás hablando de un jugador importante (Díaz) y que está en otro club. Yo no te puedo afirmar nada de eso. Es un jugador importante y que nos gusta, no puedo decir más nada porque pertenece a otro equipo y creo que no es correcto yo hable de él en estos momentos”, cerró.