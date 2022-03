Universidad de Chile vivirá este domingo una nueva versión del Superclásico chileno, en donde tendrá que desplazarse hasta la comuna de Macul para desafiar a Colo Colo y tratar, de una buena vez por todas, romper con el maleficio del Estadio Monumental y los más de 20 años sin salir victoriosos de ahí.

El último triunfo de los azules sobre los albos en los pastos de Pedreros se dio en septiembre de 2001, mientras que la última victoria azul sobre Colo Colo en cualquier estadio, se dio el 2013. Definitivamente es mucho tiempo para un equipo de la grandeza de Universidad de Chile y quieren romper con esa racha este domingo.

Uno que sabe de celebrar frente a los albos es Diego Rivarola, el ex asesor deportivo de Azul Azul que, hoy por hoy, se encuentra en ESPN comentando la actualidad deportiva y en donde se refirió a la importancia que le puede dar un jugador el ser “clasiquero”.

“Yo siempre lo reconozco y lo digo con mucha humildad: jugadores de la U ha habido diez mil y jugadores mejores que yo”, aseguró en primera instancia ‘Gokú’.

“Yo creo que una de las cosas que a mí me marcó como jugador, más que ser un gran jugador de la U, fueron los clásicos. El estatus me lo dieron los clásicos, no me lo dieron ni los campeonatos, ni los años ni alguna característica propia”, complementó.

En el cierre, Rivarola reculó un centímetro y corrige: “Los años tal vez sí, porque uno se mantuvo, pero lo que marcó mi paso año tras año fueron los clásicos”, cerro el ex delantero azul, quien espera que este domingo al mediodía la U pueda imponerse a los albos en el Estadio Monumental.