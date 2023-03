El Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y la U será dirigido por árbitro que no cobra una patada karateca

El Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y la Universidad de Chile toma forma para el próximo domingo 12 de marzo, a las 18 horas, en el Estadio Monumental. Los albos vienen de ganar a Magallanes, mientras que los azules no salieron del empate frente a Unión La Calera. Ahora, en la ANFP, se toman decisiones y una de ellas es descantar por el árbitro para el duelo entre el Cacique y el Romántico Viajero.

La decisión radica en la elección que hace el presidente del Comité de Árbitros, Roberto Tobar, quien hace rato viene proyectando a una nueva camada de jueces y asistentes. Además, el discurso que pregona el ex internacional FIFA es que el del "juegue juegue" por lo que el Superclásico tendrá ese ingrediente añadido.

Luego de varias horas de decisiones y de proyecciones de árbitro, Tobar tiene a su elegido. Se trata de Cristián Garay, quien será el designado para asumar la conducción del lance entre los albos y los azules según relató ADN.

La elección de Garay fue, según la emisora, reñida y se desarrolló a través de una terna que tenía Tobar en compañía de los directivos arbitrales. La pelea fue disputada por Garay, José Cabero y Felipe González, quienes eran las alternativas para dirigir el pleito más esperado de la temporada.

Cristián Garay es el elegido para dirigir el Superclásico entre Colo Colo y la U (Agencia Uno)

Garay dirigió el partido entre Colo Colo y Coquimbo Unido, que terminó con la derrota de los albos por 3-2 en el Estadio Monumental válido por la sexta fecha de la Primera División. En ese partido, el juez que impartirá justicia y dirigirá los actos en Macul y amonestó a César Fuentes con Vicente Pizarro en los albos.

Además, en su informe, Garay consignó que Benjamín Chandía, autor de un golazo ante Brayan Cortés, saltó a la cancha con una camiseta de una tonalidad diferente a la informada en el número y apellido de su indumentaria".

Garay será primera vez que está a cargo de este compromiso y viene de hacer una buena presentación en el Sudamericano Sub 20, aunque también tiene otras perlitas en su carrera deportiva como no expulsar a Matías Cano en Coquimbo Unido en el clásico de la Cuarta Región en 2020. El arquero sacó una patada de Mortal Kombat o Street Fighter a Enzo Ruiz en plena área y solo mostró cartulina amarilla.