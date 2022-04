Universidad de Chile nuevamente está viviendo una temporada de pesadilla en el Campeonato Nacional, toda vez que cayera inapelablemente por 2-0 ante Audax Italiano en uno de los partidos más bajos por los ex dirigidos de Santiago Escobar.

Si el año pasado los azules rozaron el descenso y estuvieron a cinco minutos de bajar, esta temporada se avizora algo no muy distinto: el equipo no muestra funcionamiento, no aparecen individualidades y ahora perdió al hombre que lideraba el buque.

Cristián Mora, ex jugador de la U con varios años en el cuerpo, conversó con Bolavip sobre la nueva debacle azul en Valparaíso, diciendo que “Sin duda que la situación ya no da para más. La alternativa es la salida (de Escobar) y puede provocar un remezón, pero uno ve la actitud de los jugadores y no hacen mucho porque el técnico se quede. De repente uno piensa que el estilo o la forma de juego no les acomoda, pero acá pasa por un tema netamente de actitud”.

La U no ha jugado a nada este semestre. | Foto: Agencia UNO

Mora atacó de lleno al nivel futbolístico que presentan los azules en la cancha y el poco ‘fondo’ que tiene: “No tienen un fondo futbolístico. Audax tira la pelota, la rota con una posesión de balón que la mayoría de los equipos en Primera División lo hace, pero la U no”.

Consultado por la salida de Ronnie Fernández, Mora enfatizó que “Yo creo que también el jugador en ese aspecto tiene que ser generoso (Ronnie) porque si se queda y está lesionado no aporta mucho, todos tienen que remar para el mismo lado más allá de querer estar como referente y dar una imagen de espíritu de lucha tampoco sirve”.

¿Qué hay que hacer de aquí para adelante? Mora responde: “Hay que darle prioridad a los que están bien, a los que están sano y acá uno, en cierta medida, trata de buscar algún referente, algún jugador que marque diferencia, pero lamentablemente no es así”, cerró.