El histórico y ex entrenador de Colo Colo, Claudio Borghi tuvo palabras para lo que es la salida del atacante Pablo Solari del plantel, en donde señaló que el 'Pibe' si tiene reemplazante dentro del equipo y que solo un jugador es imprescindible

"Es el único que no tiene reemplazo": Claudio Borghi apunta que Pablo Solari no es irremplazable y da a conocer quien es el hombre insustituible en Colo Colo

La salida del delantero argentino Pablo Solari de Colo Colo es un hecho y suma un nuevo dolor de cabeza para el estratega del Cacique, Gustavo Quinteros, quien considera que el atacante era una pieza irremplazable dentro del plantel pensando en los desafíos que tienen como club para lo que resta de temporada.

Ante esta disyuntiva, un histórico y ex entrenador de los Albo, Claudio Borghi comentó en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports lo que significa la partida del joven atacante, en donde señaló que no lo considera irremplazable y que, dentro del equipo, solo hay un jugador que no tiene relevo.

“(Solari) Tiene reemplazante y después del partido que hizo Costa el otro día, también tiene en caso de que Gil no esté, también tiene un reemplazante que es Costa. El único que no tiene algo parecido es Lucero”, inició expresando Borghi

Considerando en los que son las variantes dentro de plantel Albo, el Bichi apuntó a que la aparición de Gabriel Costa como mediocampista creativo ante Deportes La Serena, le dio una nueva opción a la que el DT del Cacique puede realizar pensando en los próximos duelos y conociendo la ausencia de César Fuentes.

“Lo habíamos hablado en el partido ante Inter, que podía usar esa táctica (Gil en el quite y Costa como 10) y decidió por otra. El otro día Costa confirmó que lo puede hacer y bien en ese lugar”, explicó en TST.

Finalmente, Borghi aún tiene en la retina lo que fue el partido de Colo Colo ante Internacional de Porto Alegre, en donde sacó una gran lección a nivel nacional pensando en futuras competiciones continentales, explicando que ningún equipo debe jugar con tres atacantes.

“En el nivel internacional ningún equipo chileno puede jugar con tres delanteros, por más que sea un gusto o lo que quiera. Quedó comprobado en el último partido de Colo Colo, que tuvo solo un tiro al arco que fue el penal. Sumar jugadores en el ataque, no significa atacar más”, cerró.