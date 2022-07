El mediocampista nacional Diego Valdés sin duda es uno de los jugadores que está llamado a tomar la batuta de la Selección Chilena en este periodo de transición generacional que existe en La Roja, en donde el hoy jugador del América cuenta con todas las oportunidades para poder serlo, debido a que jugadores en su posición como el de volante creativo, hoy en día están casi escasos.

Durante lo que fue su viaje a los Estados Unidos para el duelo que enfrentaba a su escuadra ante el todopoderoso Chelsea en Nevada, el jugador nacional se tomó el tiempo para poder conversar en exclusiva con Bolavip Chile, en donde partió hablando sobre lo complejo que se hace para un jugador estar en su Selección cuando anteriormente no tuvo un paso por los tres grandes del fútbol chileno.

“Obviamente, es distinto, la gente te ve distinto porque uno claramente no salió de un grande de Chile. Yo trató de hacer las cosas bien acá (México), vivo el presente y estoy acá en un equipo muy grande, si me toca hacer bien las cosas acá, voy a tener una oportunidad en la Selección y la tendré que aprovechar”, partió señalando Valdés.

Dentro de lo que han sido sus 20 participaciones con defendiendo la camiseta de la Selección, sin duda que de las actuaciones más destacadas que tuvo el hoy ‘10’ del América, fue el partido por las recientes clasificatorias ante Venezuela (triunfo por 3-0), en donde el volante salió ovacionado por el público, algo que aún recuerda.

Diego Valdés habla sobre su presente en La Roja | Foto: Bolavip

“Si me acuerdo, varias veces he visto ese juego. Como digo, vivo el día a día, eso ya queda en el pasado con muchas imágenes positivas. Ahora quiero estar enfocado acá en el América y si me toca ir a la Selección hacer las cosas bien y esperar el llamado”, apunta el volante creativo.

Ahondando más aún en lo que ha sido su estancia defendiendo la camiseta de La Roja, Valdés comentó lo que ha sido poder compartir con los jugadores de la Generación Dorada, en donde señaló que ha aprendido mucho de ellos y que siempre le han dejado una muy buena imagen.

“A mí me tocó la mejor imagen de ellos en la Selección en todo caso deportivo. Me encontré con muy buenos jugadores, a un nivel muy grande y aprendí mucho de eso. Cuando iba a la Selección y no tenía la oportunidad de jugar, tenía la oportunidad de estar con ellos, entrenar, aprender cosas positivas que creo que son cosas que sirven y suman. Esperar que nos vaya bien”, explicó a Bolavip Chile.

Finalmente, Valdés tuvo palabras para lo que ha sido su estancia dentro del fútbol nacional, en donde el jugador de 28 años comentó que sigue la campaña de Audax Italiano y que para un futuro le gustaría vestir la camiseta de un grande del fútbol nacional, en donde hizo una novedosa confesión.

“Obvio que sigo la campaña de ellos y de muchos equipos, soy muy de ver a los equipos de donde yo salí y me abrieron las puertas. Vivo todo el día de esto”.

“Obviamente (me gustaría jugar en un grande), yo soy de un equipo grande de Chile y mi familia también, pero por mejor para evitar problemas me lo voy a guardar (ríe). Si me gustaría llegar a un equipo grande y hacer bien las cosas en Chile también, uno se merece hacer las cosas bien en Chile, que tu familia te vea también jugar. Yo salí muy joven acá a México y espero volver algún día volver y que mi familia y amigos me vean jugar”, cerró.