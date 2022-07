Universidad de Chile deberá recibir a Colo Colo este domingo en el Estadio Fiscal de Talca con la exclusiva misión de terminar con una racha negativa de más de 9 años sin poder derrotar al archirrival por el Campeonato Nacional.

El Cacique, por otro lado, llega como único líder del torneo y buscará seguir estirando una supremacía frente a los azules que data desde 2013, la última vez que cayó en el tiempo reglamentario de un Superclásico.

El que no se quiso quedar abajo del debate fue Fabián Estay, histórico ex jugador que pasó por ambos equipos quien aprovechó la oportunidad de analizar con Bolavip Chile el compromiso, sus expectativas y repasar lo que fue su paso por ambas instituciones.

Colo Colo llega como líder del torneo. | Foto: Agencia UNO

El ex jugador del América comenzó diciendo que esta “Es una semana especial, todos los clásicos lo son, pero el Colo Colo vs. Universidad de Chile es especial, los medios y la gente lo toma así de esa manera, en las calles te lo recuerdan y uno se prepara de manera especial”.

“Ganarle al rival jugando bien va ser bueno entendiendo que hoy podemos tener un claro favorito; Colo Colo por su presente y porque la U está teniendo momentos muy difíciles y no encuentra un proyecto aún”, complementó.

Sobre el momento de ambas instituciones, Estay entregó sus claves: “Es un buen momento para que Colo Colo de el golpe de autoridad después de muchísimos años dándolo y que la U pueda revertir eso también puede ser una motivación especial para ellos”.

Consultado por sus experiencias en ambos equipos, aclaró: “En los dos, siempre fui un tipo muy comprometido. Estuve un año en la U, de ahí me fui a Grecia y no salí de la mejor manera, pero jugar en la U es maravilloso, en todos lados te siguen. Jugar en Colo Colo cualquiera querría jugar ahí, con una hinchada que es mucho más exigente y exitista, porque cuando las cosas no van bien te castigan, pero cuando van bien, te siguen a todos lados. Disfruté mucho en ambos, me tocó ganar y perder”, cerró.