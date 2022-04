El ex lateral izquierdo de Universidad de Chile en la década de los 90 habló en exclusiva con Bolavip sobre el mal momento que atraviesa el cuadro universitario de la mano de Santiago Escobar y soltó una pepita sobre el "despelote" interno que hay en la U en voz de Marcelo Salas.

Universidad de Chile, tras nueve fechas, pareciera que aún no se encuentra en la cancha bajo las órdenes de Santiago Escobar. El cuadro universitario no ha podido exhibir un nivel de juego que llene el paladar de los hinchas y, peor aún, actualmente están a dos puntos del puesto de promoción y 4 del descenso directo con casi un tercio del Campeonato Nacional 2022.

El mal momento de la U ha llevado a que distintos ex jugadores e históricos analicen qué es lo que está pasando y ahora fue el turno de Fabián Guevara, quien habló en exclusiva con Bolavip para hablar de la U.

“Si ves todos los partidos, el entrenador Escobar va cambiando de equipo, va alternando. Está probando jugadores. Si no tienes un equipo titular semana a semana y pasas cambiando, no vas a tener una coordinación o un sistema de juego. La U juega a lo que salga no más”, comenzó analizando.

Guevara, en su análisis, argumenta que es complicado para la U cuando se viene durante años en la misma: “Es difícil, porque la U viene hace años a los tumbos, entonces es algo psicológico. O estamos a cinco puntos del descenso o nos tocan equipos complicados entonces es difícil”.

El ex lateral izquierdo, además, asegura que para que el equipo esté bien, también tienen que estarlo las altas esferas de azul azul, diciendo que “Tiene que haber un orden dirigencial, de cuerpo técnico y también de los jugadores. Si van a Universidad de Chile, que se coloquen la camiseta de la U porque muchas veces les da pánico escénico a algunos por tanta gente que apoya a la U y no están acostumbrados a eso”.

En el cierre, Guevara lanzó una verdadera bomba sobre cómo es la situación en Azul Azul en voz de nada más ni nada menos que Marcelo Salas: “Andaba en Pichilemu en un evento con Marcelo Salas y él, que sabe toda la interna de la U, me comentaba que el despelote que hay ahí es profundo. Si no cambian, la U va seguir cayendo más al fondo”, incendió con todo.