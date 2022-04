Así como Santiago Escobar está muy cuestionado por su trabajo en la banca de Universidad de Chile, donde luego de nueve partidos jugados en el Campeonato Nacional, ha perdido cinco encuentros, marchando en la undécima posición con 10 puntos, a cuatro del colista Deportes Antofagasta, el gerente deportivo Luis Roggiero también está en la lupa de varios ojos.

Es que la llegada del ecuatoriano causó mucha expectativa en el mundo azul, sobre todo por los éxitos que se le atribuyeron cuando ejercía el cargo en Independiente del Valle, pero, lo cierto que de ser apodado MasterClass por los bullangueros en redes sociales, pasó en pocas semanas a ser objeto de duras críticas, sobre todo por la conformación del plantel y por sus declaraciones tales como "este equipo es mejor que el del año pasado".

La realidad es que las primeras incorporaciones fueron aplaudidas por la hinchada universitaria, sobre todo en ofensiva, pero se le olvidó la defensa y el mediocampo. Para ser justos, Roggiero intentó fichar al argentino Federico Lértora, de hecho en la U lo daban como cerrado considerando que el jugador le había dado el ok, pero Colón consideró insuficiente las ofertas presentadas desde La Cisterna por los seis meses que le quedaban en Santa Fe.

El tema es que en definitiva no se hizo el negocio, el volante de 31 años siguió en el Sabalero y en la tienda universitaria no tuvieron otra solución que ir por un jugador que no estaba en los planes, pero era accesible: Álvaro Brun, un 6 que no ha convencido y que está lejos de ser la solución que los azules necesitaban.

Roggiero se desdobla para tener un entrenador estudiado en caso de que no siga Escobar, y delinear el segundo semestre, porque aunque no lo reconozca, en el fondo sabe que el plantel está desequilibrado y lo sufre semana a semana con los problemas defensivos que muestra el equipo, por eso tiene decidido traer cuatro refuerzos, esto incluye un sub 20 (Daniel González de Santiago Wanderers).

Como Lértora queda libre en junio de este año, ahora sí el ex Independiente del Valle piensa asegurarlo para que sea el primer refuerzo de Universidad de Chile, no tiene dudas de eso y cruza los dedos para que ningún grande de Argentina ponga sus ojos en él y lo deje con los crespos hechos otra vez.

Además del deseado mediocampista argentino y el defensa caturro, el gerente deportivo de la U apunta a otro defensa y un lateral. ¿Mauricio Isla? Sigue siendo más un sueño que una realidad, pero en el Centro Deportivo Azul apelan al corazón del Huaso y sus ganas de vestir la camiseta con la U roja en el pecho.

Otro tema que debe resolver el ejecutivo ecuatoriano, es la falta de cupo de extranjero, para este efecto otra vez intentarán rescindir el contrato con Nahuel Luján, o en último caso, mandarlo a préstamo. No les queda otra.