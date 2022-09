Una verdadera polémica se desató en las últimas horas a raíz de la decisión del Tribunal de Disciplina de la ANFP, luego que esta aceptara retrasar una posible prohibición de fanáticos en el partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Chile entre Universidad Católica y Universidad de Chile.

Y es que el sitio deportivo Redgol, llegó a certificar que para aceptar este recurso de no innovar que presentó la dirigencia de Cruzados se falló 3 a 2 a favor del elenco precordillerano con el voto dirimente de Stefano Pirola, que es miembro del Club Deportivo de Universidad Católica.

Fernando Agustín Tapia, panelista de Pauta de Juego, no aguantó más y desató su furia en el programa radial acerca de este tema.

"Es vergonzozo. Está bueno ya, hemos visto que en el fondo han habido muchísimas situaciones de violencia cada vez que Católica ha sido local y efectivamente ha tenido un trato especial.Yo he escuchado esta teoría, pero los hechos lo están ratificando que la dirigencia de la UC tiene buena llegada con el Tribunal de Disciplina", aseguró el reconocido comunicador.

La UC contará con sus hinchas en el partido de vuelta por la Copa Chile | Foto: Agencia Uno

Añadiendo que "me parece muy imprudente, me parece una pésima señal y además uno da cuenta que uno puede sospechar ciertamente que el tribunal "autónomo" no lo es tanto".

"Insisto, la Católica estaba en su derecho en presentar un recurso de no innovar, está dentro de la legalidad, eso no lo estamos cuestionando. No siempre lo legal es ético, ojo. Y el señor Pirola debió haberse inhabilitado para esa votación y me parece que es una pésima señal si la idea es combatir la violencia", cerró tajantemente Tapia.