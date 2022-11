El periodista le respondió a la dirigencia de Azul Azul y sobretodo a su máximo representante, Michael Clark. El comunicador sostuvo que hay que cambios en la mesa directiva o la situación en Universidad de Chile no cambiará.

Universidad de Chile cayó por 1-0 ante Unión Española el pasado miércoles por la vuelta de las semifinales de Copa Chile. El cuadro azul se quedó afuera del encuentro decisivo frente a Magallanes y que para Sebastián Miranda fue un rotundo fracaso.

Tras esto, la U se queda un año más con las manos vacías y en una temporada para el olvido. En relación a aquello, Fernando Agustín Tapia se fue con todo en contra de la dirigencia de Azul Azul, sobretodo hacia Michael Clark y Manuel Mayo.

En esa línea, emplazó a Clark. "Sí, señor Clark. Hay que hacer cambios y partiendo por usted. Haga cambios, dé un paso al costado y asuma que su rol de representar intereses de otros ha sido un rotundo fracaso. Creo que le hace mal a su trayectoria empresarial seguir cuidando de esta manera los intereses de otros, porque no ha aclarado el proyecto deportivo", sostuvo el periodista en Pauta de Juego.

"Michael Clark, Manuel Mayo y la dirigencia de Azul Azul optó por no renovarle a Joaquín Larrivey, jugador que el 2020 te marcó 19 goles y en 2021 hizo 24. Este año, entre el Chorri Palacios y Ronnie Fernández, no llegan a los 20. 13 goles Palacios, considerando Copa Chile y Campeonato. 5 goles Ronnie Fernández, que además lleva más de mil minutos sin marcar", dijo Tapia.

Los azules cayeron por 1-0 en la vuelta ante los hispanos y se despidieron del torneo | Foto: Agencia UNO

El comunicador expresó que estas situaciones suceden cuando lo deportivo no es la prioridad y son otros los intereses.

"Cuando el negocio está por sobre lo deportivo, ocurren estas cosas. Por eso está bien apuntar a la situación del representante, quien es el que de alguna manera ha gerenciado a Universidad de Chile en la sombra, porque eso ha pasado en la U", agregó.

Por aquello, es que exigió cambios, sino el escenario en el club no cambiará de rumbo. "Hay que hacer cambios, hay que modificar, reformar, partiendo por la cabeza. Aclarando quiénes están detrás de las acciones de Azul Azul, porque esto no va cambiar mucho el panorama de la U mientras esto no se transparente. Por último, que transparente. Cuando hay esa confusión, se traspasa a nivel institucional", cerró.