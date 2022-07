Francisco Eguiluz dispara contra la organización del Superclásico: "Me parece un desastre, perjudicaron a Colo Colo y a los talquinos por un equipo que hizo todo mal"

El Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo está a la vuelta de la esquina. El partido más importante del fútbol chileno se llevará a cabo en Talca, decisión que no cayó nada de bien en el alcalde de dicha ciudad, quien en más de alguna ocasión manifestó su enojo e incluso presentó un recurso de protección para no albergar este encuentro, alegato que fue rechazado.

Lo cierto es que el cotejo endrá un aforo de 7.000 espectadores y solo contará con público local, así lo comunicó el delegado presidencial del Maule, Humberto Aqueveque, hace algunos días.

El panelista de Todos Es Cancha, Francisco Eguiluz, fue más allá y dio a conocer su malestar por la organización del compromiso entre el Romántico Viajero y el Cacique.

"La organización del partido me parece un desastre.El cupable de que esto se juegue en Talca no es Colo Colo y pagan los platos rotos ellos, es como en un partido que se juegue en Santiago tu concentres en Rancagua, es así de imbécil la petición que hace la autoridad política y perjudica al equipo que no hizo nada por infringir las reglas del campeonato como si la hizo la U", comenzó diciendo el reconocido comunicador.

Azules y albos se verán las caras en una nueva edición del Súperclásico | Foto: Agencia Uno

Agregando que "por otra parte, que permitan solo hinchas abonados quiere decir que de Talca que alberga este partido y va a tener sitiada la ciudad por dos días podrán ir 10 o 20 hinchas, el talquino no va a disfrutar del Superclásico".

"Acá están pasando todas las irregularidades del mundo para permitir que la Universidad de Chile sea local, cuando lo que correspondía era que si tú no tenías estadio y los estadios que tú tenías inscritos no están en condiciones, pierdes los puntos. Perjudicaron a Colo Colo y a los talquinos por un equipo que hizo todo mal, me parece impresentable", sentenció.