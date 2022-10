Frank Kudelka explica el "miedo institucional" y avisa: "Me gustaría volver a dirigir en Universidad de Chile"

El ex entrenador de la U es recordado por una frase que no cayó nada bien entre los hinchas de la U en relación a no ganarle a Colo Colo, pero el argentino asegura que lo dijo desde la emoción y pide revancha en el cuadro azul.