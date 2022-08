El ex jugador de Universidad Católica, Gerardo Manuel Reinoso, es suegro del añorado por los azules goleador Joaquín Larrivey y confiesa que quiere apostarle algo muy importante a su yerno confiando absolutamente en el equipo que dirige Ariel Holan.

Este sábado a las 15:00 en el estadio Nacional se jugará una nueva versión del clásico universitario donde encuentra a Universidad de Chile en una posición muy incómoda en la tabla de posiciones y a una UC que está lejos del sueño de ganar el pentacampeonato.

Independiente de como llegan los equipos, clásico es un clásico, y aunque suene a frase ultra repetida, es así, por eso los hinchas de ambos cuadros se ilusionan con salir victoriosos de Ñuñoa.

Uno que está seguro de que ganará la Católica es el ex volante cruzado Gerardo Manuel Reinoso, quién ya no tiene el peso que tuvo dos años seguidos cuando su yerno Joaquín Larrivey estaba en la U y estos partidos le significaban cierto contrasentido, y por eso ahora más libre que nunca espera apostarle algo al ex goleador azul.

"Vamos a apostar algo, pero está lejos, quiero jugarle los pasajes, estadía y comida tengo allá, quiero visitarlo así que necesito que me de los pasajes, esa es", afirma la Vieja en conversación con Bolavip.

Agregando entre risas que "sí, eso le voy a apostar los pasajes a Cosenza (Italia)".

Joaquín Larrivey ex Universidad de Chile es yerno de Gerardo Manuel Reinoso (Agencia Uno)

Reinoso cree ciegamente en que el clásico será cruzado. "Católica para mi viene mejor, es un gran equipo y acá somos todos católicos, los viene ganando seguido, por ahí ganó uno la U con goles de Joaquín", afirmó.

Para la vieja el partido "está lindo para verlo, pero la UC tiene que ganar y lo va a ganar, tengo mucha confianza en mi equipo, debe seguir mejorando, mejorar los rendimientos".

El ex formado en Independiente eso sí tiene palabras para la gran figura de los azules. "Hay que mandar marcar a Darío Osorio porque esos virtuosos son los que sacan un conejo del sombrero y la U se va a jugar la vida porque no vienen bien y sus hinchas le van a pedir como sea", cerró.