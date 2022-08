Luego de casi un año y medio, Universidad de Chile vuelve al Estadio Nacional a disputar un partido oficial y no quieren que se les escape ningún detalle.

En ese sentido, los hinchas también están esperanzados y motivados con poder participar y presenciar la jornada de Clásicos Universitarios (femenino de preliminar, masculino de fondo) que se llevará a cabo este sábado 27 de agosto en el recinto ñuñoíno.

No obstante, faltan 72 horas para esos compromisos deportivos y aún no hay claridad respecto a la distribución de tickets. No ha existido información ni de día ni hora concreta de inicio de venta o canje de las entradas.

Pero, para llevar la calma a los aficionados de la U fuentes cercanas a Bolavip han informado lo que muchos forofos del Bulla han querido saber y la razón por la cual aún no ha habido claridad al respecto, es muy sencilla.

Pues bien, en Universidad de Chile solo están a la espera del decreto de parte de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana en la cual se deberían aprobar muchas de las iniciativas propuestas por la dirigencia de Azul Azul.

Luego de dos años y medio, los hinchas de la U volverán al Estadio Nacional (Prensa Universidad de Chile)

En el CDA están optimistas que pronto debiese llegar dicha notificación y de ser en estos instantes, esperan que esta tarde, en específico a las 17 horas, ya las entradas puedan estar a disposición, en primera instancia, de los abonados.

Una noticia alentadora a los hinchas que solo desean volver a apoyar al equipo en el Estadio Nacional.