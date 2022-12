En esta jornada el gerente deportivo de la Universidad de Chile, Manuel Mayo tuvo palabras para lo que es el tema del volante nacional, Marcelo Díaz quien no tendría su retorno al club de sus amores

Gerente deportivo de la Universidad de Chile explica la no llegada de Marcelo Díaz

Universidad de Chile sigue enfocado en lo que es su temporada 2023, en la que el ‘Romántico Viajero’ desea volver a pelear por cosas importantes y por esto, ha buscado reforzarse de la mejor forma para los próximos desafíos del club, en donde en esta jornada presentó a sus nuevos dos refuerzos: Juan Pablo Gómez y Federico Mateos.

Dentro de lo que fue esta presentación, estuvo presente el Gerente Deportivo de la Universidad de Chile, Manuel Mayo, quien acompañó a los refuerzos de la U en la sala de conferencias del Centro Deportivo Azul y fue consultado ante uno de los grandes temas en las últimas semanas, tratándose de la situación del volante Marcelo Díaz, en la que tuvo palabras de alabanzas a su trayectoria y lo que dejó en su paso por el conjunto Laico.

“Lo de Marcelo Díaz me tocó responderlo por acá, es un jugador que representa una parte importante de la historia de nuestro club, las características de Marcelo Díaz como jugador y lo que ha sido su carrera son admirables. Yo he conversado con él, es un jugador que merece ese respeto, le he comentado en lo que estamos como club”, partió señalando Mayo.

Profundizando en este tema, el gerente ‘Azul’ fue bastante transparente en señalar el motivo por el cuál Marcelo Díaz no retornará a la Universidad de Chile, explicando que hoy por hoy el club está entablando un proyecto distinto para el 2023, en la que la decisión del entrenador, Mauricio Pellegrino es importante para dar el ‘ok’ para la llegada o no de jugadores al club.

Díaz no retornaría a la U | Foto: Agencia Uno

“He sido transparente en ese sentido en decirle porque llegan los jugadores o lo que ha buscado el entrenador también, que es algo que me llama la atención es que muchas de las críticas que he escuchado a cuando el club ha contratado sin una venia de un entrenador y ahora lo que he intentado hacer es eso, trabajar con Mauricio, porque fue una de las cosas por las que vino él acá y es parte del proyecto que le propuse. Mi labor es poder conformar el plantel que Mauricio necesita para la idea de juego que necesita”, detalló en conferencia.

Finalizando, Mayo indicó que en la Universidad de Chile no hay ningún jugador descartado del que pueda ser opción para el club y que junto a Mauricio Pellegrino están trabajando firmemente en poder terminar de confeccionar su plantilla para el año que se aproxima, en el cual desean armar un plantel competitivo.

“No hay jugadores descartados, lo que he dicho acá, estoy avanzando con Mauricio (Pellegrino) en las prioridades de puesto que él me pidió, así vamos avanzando y así es el plan estratégico que le presente. Esperamos conformar el mejor plantel posible”, cerró.