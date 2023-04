La derrota de Audax Italiano ante Universidad de Chile hizo que un histórico de itálicos sacara la voz, en donde lamenta la derrota y el mal juego de los tanos, donde asegura que no estaban enfrentando a un equipo como el Manchester City.

Gloria de Audax Italiano ningunea a U de Chile y le baja el perfil al triunfo azul: "No estábamos enfrentando al Manchester City"

Audax Italiano no hizo un buen compromiso ante Universidad de Chile y terminó cayendo ante los azules por 1-2 en un deslucido compromiso de los itálicos, donde no supieron mantener la ventaja y después se quedaron con un hombre menos.

Una persona que es voz autorizada para hablar del conjunto de La Florida es Marcelo Zunino, histórico ex jugador de Audax Italiano quien conversó con Bolavip Chile y lamentó el momento del equipo tano.

“Lamentablemente me quedé con una mala impresión por los últimos 15 minutos, porque cuando la U hizo el segundo, Audax no tuvo capacidad de reacción, no estuvimos dispuestos a enfrentar la situación. Anímicamente le equipo está muy mal y quedó demostrado”, dijo.

Audax sufrió ante la U en La Florida. | Foto: Photosport

Zunino cree que Audax Italiano tiene que someterse a una terapia de shock si quiere salir del irregular momento que atraviesa: “No hay liderazgos dentro de la cancha para cambiar el partido, necesitamos un golpe efectista”.

En esa línea, aprovechó de pegarle un palo a la U y ningunear el triunfo de los dirigidos por Mauricio Pellegrino: “No teníamos nada que hacer después del gol de la U y no estábamos enfrentando al Manchester City, ese es el tema”.

“Tenemos un plantel, tenemos alternativas en todas las zonas del campo de juego, pero no lo estamos demostrando y vamos colistas”, lamentó en el cierre por compartir el último lugar de la tabla junto a Deportes Copiapó.