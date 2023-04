Joven valor azul poco a poco comienza a ganarse un espacio en el once estelar de los azules.

Tras los últimos partidos de Universidad de Chile y considerando el del pasado domingo con triunfo como visita ante Audax Italiano, existe un nombre en común que ha sido factor en este repunte de los azules.

Se trata de Lucas Assadi, quien poco a poco comienza a hacerse un nombre en el once estelar del técnico argentino, Mauricio Pellegrino, y pese a no ser titular indiscutido hace algunas semanas, ahora ya comienza a hacer recurrente su inclusión.

Ante los itálicos fue uno de los jugadores destacados, que siempre fue hacia adelante y generó peligro en la retaguardia floridana, a pesar que con el correr del duelo fue disminuyendo su aporte, pero siempre es prenda de buen fútbol para la U.

Bolavip Chile conversó con Cristián Arcos, quien entregó una importante apreciación respecto a lo que debe hacer Assadi pensando en su carrera a futuro y es ahí, donde el periodista, valora lo que está haciendo Pellegrino con el futbolista.

"Me gusta mucho como jugador, está en un período de crecimiento y Pellegrino lo está llevando. Quizás a él no le gusta como lo están llevando, pero para su carrera será un técnico que le sumará a Assadi cuando él haga esa evaluación. Con el tiempo va a calibrar mejor lo que Pellegrino ha hecho por él"; señaló sin rodeos el tenor escritor.

En relación al partido, Arcos reconoció que el marcador final se ajusta totalmente a lo que se vio en la cancha sintética de La Florida. "Me parece que fue un triunfo justo, dentro de todo. Resultado que es muy bueno y les permite estar en la pelea de arriba", sostuvo.

El comunicador agregó que "es lo más positivo, pero no creo que haya sido lo único bueno. La U mereció ganar, hubo partidos donde no mereció obtener tan buen resultado y lo terminó ganando. No tuvo grandes riesgos que se lo empataran, creo que fue más todo el partido", reiterando que el resultado final fue claro y merecido.

¿Y Marcelo Díaz? para el comentarista hay que explicar el momento del equipo para entender el encuentro que realizó carepato. "Hay un tema de contexto, es difícil rendir en un equipo que no anda bien. Audax no es el equipo que peor juega, pero le cuesta sumar puntos y cerrar los partidos", cerró Arcos.